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Экспрессивный стендап
Билеты от 499₽
Киноафиша Экспрессивный стендап

Экспрессивный стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 499₽

О концерте

Новые горизонты комедии: вечер итальянских эмоций

Приглашаем вас на уникальное событие, где пересекаются два ярких театральных мира — итальянская экспрессия и русская юмористическая традиция. Это вечер, который подарит вам настоящий калейдоскоп эмоций и смеха. Разве вы не хотите стать частью нового жанра комедии?

Атмосфера встречи

Вас ждет не просто спектакль, а атмосфера веселья и расслабления. Итальянцы известны своей жестикуляцией, а россияне — своим смехом. Давайте объединим эти уникальные черты в нашем театральном эксперименте! 

Комфорт и удобство

Билеты не привязаны к конкретному месту, но мы гарантируем, что наша команда обеспечит вам комфортное размещение в порядке очереди. Если вы пришли с друзьями или хотите познакомиться с новыми людьми, возможно размещение за общим столом с другими гостями.

Кулинарные удовольствия

Обратите внимание, что стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не включена в стоимость билета. Поэтому выбирайте, что вам по душе, и готовьтесь к настоящему гастрономическому удовольствию!

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального опыта. Ваше место ждёт вас!

Купить билет на концерт Экспрессивный стендап

Помощь с билетами
Август
13 августа четверг
19:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 699 ₽
14 августа пятница
19:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 499 ₽
19 августа среда
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 599 ₽
31 августа понедельник
19:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 599 ₽

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