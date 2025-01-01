Меню
Экспресс-викторина: стендап концерт в Standup Club на Трубной

В этом месяце Standup Club на Трубной приглашает вас на уникальное событие — Экспресс-викторину, сочетающую в себе элементы юмора и интеллектуального состязания. Вы сможете погрузиться в атмосферу стендап-комедии, участвуя в увлекательных вопросах и задачах, которые проверят ваши знания и умения.

Что вас ждет?

На мероприятии выступят лучшие стендап-комики, которые не только порадуют вас остроумными шутками, но и будут активно взаимодействовать с публикой. Зрители могут принять участие в викторине, отвечая на вопросы, делая ставки на победителей и получая за это призы. Это не просто шоу, а целая игра, которая подарит вам отличное настроение.

Почему стоит прийти?

Стендап — это не просто театр, это возможность увидеть, как комики improvisируют на сцене, создавая уникальную атмосферу. Экспресс-викторина дает шанс не только посмеяться, но и проявить свои знания в разных областях. Также это отличная возможность завести новые знакомства в неформальной обстановке.

Подробности мероприятия

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего вечера. Самые активные участники получат призы, а победитель викторины сможет занять место «Звезды вечера» на стене славы клуба.

Одевайтесь комфортно, берегите свои знания и будьте готовы к смеху — ждем вас в Standup Club на Трубной!

Октябрь
12 октября воскресенье
21:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 500 ₽
26 октября воскресенье
21:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 500 ₽

