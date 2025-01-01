Меню
Экспресс Москва–Петушки
Киноафиша Экспресс Москва–Петушки

Спектакль Экспресс Москва–Петушки

Постановка
Мой театр 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт «Экспресс Москва-Петушки»

Приглашаем вас на незабываемое путешествие по мотивам культового произведения Венедикта Ерофеева! Спектакль «Экспресс Москва-Петушки» погружает зрителей в самую суть русской души, вывернутой наизнанку. Это история, полная абсурда, вселенской любви и отчаяния, поданная в уникальном формате концертного спектакля.

О спектакле

Вас ждет захватывающая интерпретация, где под аккомпанемент живого музыкального сопровождения разворачивается удивительное действие. Музыка, то взрывающаяся разудалыми плясками, то погружающая в меланхоличные рефлексии, создает уникальную атмосферу и усиливает восприятие истории Венички.

Путешествие к Петушкам

Вы станете попутчиками Венедикта в его эпическом странствии к Петушкам — земному раю, который, возможно, существует лишь в его сознании. Это путешествие подарит вам возможность увидеть мир через призму абсурда и глубокой философии, заложенной в произведении Ерофеева.

Не пропустите!

Спектакль «Экспресс Москва-Петушки» — это не только театральное представление, но и музыкальный праздник, который нельзя пропустить. Присоединяйтесь к нашему театральному сообществу и откройте для себя новые грани классики!

