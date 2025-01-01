Экспозиция Музея криптографии в Москве: погружение в мир защиты информации

Криптография — это наука о методах защиты информации, и именно через историю развития коммуникаций музей раскрывает эволюцию данной науки. Вы сможете познакомиться с увлекательным путешествием по четырем разделам экспозиции, которая построена в обратной хронологии — от современности к древности.

Путешествие во времени

Начало вашего маршрута начинается в знакомом мире интернета. Здесь вы встретите цифровую эпоху и компьютеры. Далее экскурсия перенесет вас в индустриальный век, когда были изобретены радио, телефон, телевидение и телеграф. Затем вы вернетесь к домашней криптографии, когда письма были основным средством передачи информации. И, наконец, вы достигнете протокриптографии — периода зарождения письменной коммуникации между людьми с использованием алфавитных систем и знаков.

Дополнительный раздел

Отдельный, пятый раздел музея посвящен истории здания и судьбам людей, связанных с ним. Это даст вам возможность глубже понять контекст и важность криптографии в нашей жизни.

Время на осмотр

Для внимательного изучения экспозиции вам потребуется не менее 5 часов, а для беглого осмотра — около 2-3 часов. Музей открыт для посещения с 11:00 до 19:30.

Приобретение билетов

Приобретенные билеты необходимо провалидировать у администраторов музея на цокольном этаже. Условия покупки льготного билета (400 рублей) действительны для:

Студентов, обучающихся по очным программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета или магистратуры в вузах и ссузах РФ;

Владельцев карт ISIC;

Многодетных семей;

Пенсионеров;

Сотрудников музеев (при предоставлении подтверждающих документов).

Льготный билет (0 рублей) могут получить:

Школьники с картой «Москвёнок» (карту необходимо провалидировать у администраторов музея);

Посетители до 7 лет;

Посетители с инвалидностью;

Один сопровождающий посетителей первой или второй группы инвалидности или ребенка с инвалидностью;

Ветераны (в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 5-ФЗ «О ветеранах»);

Члены ИКОМ (при предоставлении подтверждающих документов).

Не упустите возможность посетить эту уникальную экспозицию и узнать больше о мире криптографии!