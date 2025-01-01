Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Экспозиция Музея криптографии
Билеты от 0₽
Киноафиша Экспозиция Музея криптографии

Экспозиция Музея криптографии

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Экспозиция Музея криптографии в Москве: погружение в мир защиты информации

Криптография — это наука о методах защиты информации, и именно через историю развития коммуникаций музей раскрывает эволюцию данной науки. Вы сможете познакомиться с увлекательным путешествием по четырем разделам экспозиции, которая построена в обратной хронологии — от современности к древности.

Путешествие во времени

Начало вашего маршрута начинается в знакомом мире интернета. Здесь вы встретите цифровую эпоху и компьютеры. Далее экскурсия перенесет вас в индустриальный век, когда были изобретены радио, телефон, телевидение и телеграф. Затем вы вернетесь к домашней криптографии, когда письма были основным средством передачи информации. И, наконец, вы достигнете протокриптографии — периода зарождения письменной коммуникации между людьми с использованием алфавитных систем и знаков.

Дополнительный раздел

Отдельный, пятый раздел музея посвящен истории здания и судьбам людей, связанных с ним. Это даст вам возможность глубже понять контекст и важность криптографии в нашей жизни.

Время на осмотр

Для внимательного изучения экспозиции вам потребуется не менее 5 часов, а для беглого осмотра — около 2-3 часов. Музей открыт для посещения с 11:00 до 19:30.

Приобретение билетов

Приобретенные билеты необходимо провалидировать у администраторов музея на цокольном этаже. Условия покупки льготного билета (400 рублей) действительны для:

  • Студентов, обучающихся по очным программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета или магистратуры в вузах и ссузах РФ;
  • Владельцев карт ISIC;
  • Многодетных семей;
  • Пенсионеров;
  • Сотрудников музеев (при предоставлении подтверждающих документов).

Льготный билет (0 рублей) могут получить:

  • Школьники с картой «Москвёнок» (карту необходимо провалидировать у администраторов музея);
  • Посетители до 7 лет;
  • Посетители с инвалидностью;
  • Один сопровождающий посетителей первой или второй группы инвалидности или ребенка с инвалидностью;
  • Ветераны (в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 5-ФЗ «О ветеранах»);
  • Члены ИКОМ (при предоставлении подтверждающих документов).

Не упустите возможность посетить эту уникальную экспозицию и узнать больше о мире криптографии!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
25 июля
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
26 июля
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
27 июля
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
29 июля
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
30 июля
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
31 июля
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
1 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
2 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
3 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
5 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
6 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
7 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
8 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
9 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
10 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
12 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
13 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
14 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
15 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
16 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
17 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
19 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
20 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
21 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
22 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
23 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
24 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
26 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
27 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
28 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
29 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
30 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00
31 августа
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
11:00

В ближайшие дни

Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
20 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
16+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии
20 сентября в 17:30 Новая Третьяковка
Билеты
Комбо: два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Комбо: два мастер-класса
31 июля в 18:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше