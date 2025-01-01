Национальный музей Республики Башкортостан – это главная достопримечательность г. Уфы, которая хранит богатейшее наследие с научным и культурным значением. Это идеальное место для любителей искусства и истории, где проходят выставки международного и федерального уровня.
Музей располагает 35 залами, где вы сможете познакомиться с:
Национальный музей РБ – это не только место для наблюдения, но и центр притяжения для детей и молодежи, стремящихся к знаниям. Здесь проводятся:
Каждое мероприятие - это диалог между сотрудниками музея и посетителями. Здесь можно и нужно задавать вопросы, что делает посещение музея еще более увлекательным.
Музей работает в следующем режиме:
Обратите внимание, что касса закрывается за час до закрытия музея.
Для получения дополнительной информации звоните по телефону: 8 (347) 272-00-31.
Оказавшись в Национальном музее Республики Башкортостан, вы обязательно откроете для себя что-то интересное и неизведанное!