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Экспозиции Национального музея Республики Башкортостан
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Экспозиции Национального музея Республики Башкортостан

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О концерте/спектакле

Национальный музей Республики Башкортостан: Откройте для себя культурное наследие

Национальный музей Республики Башкортостан – это главная достопримечательность г. Уфы, которая хранит богатейшее наследие с научным и культурным значением. Это идеальное место для любителей искусства и истории, где проходят выставки международного и федерального уровня.

Экспозиции и выставочные залы

Музей располагает 35 залами, где вы сможете познакомиться с:

  • природой Башкортостана;
  • историей республики от древнейших времён до современности;
  • этнографией башкирского народа и других народов Башкортостана;
  • полезными ископаемыми;
  • флорой и фауной региона;
  • традициями пчеловодства;
  • музыкальной культурой башкир.

Интерактивные мероприятия

Национальный музей РБ – это не только место для наблюдения, но и центр притяжения для детей и молодежи, стремящихся к знаниям. Здесь проводятся:

  • познавательные мероприятия;
  • интерактивные экскурсии;
  • выездные лектории;
  • мастер-классы;
  • праздники для детей и взрослых.

Каждое мероприятие - это диалог между сотрудниками музея и посетителями. Здесь можно и нужно задавать вопросы, что делает посещение музея еще более увлекательным.

Режим работы музея

Музей работает в следующем режиме:

  • Понедельник: выходной день
  • Вторник: 11:00 – 18:00
  • Среда: 11:00 – 18:00
  • Четверг: 11:00 – 18:00
  • Пятница: 11:00 – 18:00
  • Суббота: 11:00 – 20:00
  • Воскресенье: 11:00 – 18:00

Обратите внимание, что касса закрывается за час до закрытия музея.

Контактная информация

Для получения дополнительной информации звоните по телефону: 8 (347) 272-00-31.

Оказавшись в Национальном музее Республики Башкортостан, вы обязательно откроете для себя что-то интересное и неизведанное!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 27 июля
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 28 июля
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 29 июля
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 30 июля
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 31 июля
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 1 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 2 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 3 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 4 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 5 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 6 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 7 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 8 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 9 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 10 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 11 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 12 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 13 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 14 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 15 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 16 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 17 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 18 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 19 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 20 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 21 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 22 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 23 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 24 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 25 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 26 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 27 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 28 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 29 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 30 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 31 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 1 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 2 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 3 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 4 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 5 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 6 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 7 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 8 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 9 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 10 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 11 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 12 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 13 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 14 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 15 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 16 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 17 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 18 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 19 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 20 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 21 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 22 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 23 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 24 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 25 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 26 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 27 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 28 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 29 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 30 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 1 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 2 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 3 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 4 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 5 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 6 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 7 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 8 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 9 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 10 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 11 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 12 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 13 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 14 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 15 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 16 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 17 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 18 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 19 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 20 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 21 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 22 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 23 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 24 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 25 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 26 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 27 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 28 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 29 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 30 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 31 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 1 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 2 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 3 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 4 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 5 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 6 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 7 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 8 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 9 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 10 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 11 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 12 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 13 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 14 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 15 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 16 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 17 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 18 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 19 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 20 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 21 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 22 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 23 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 24 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 25 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 26 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 27 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 28 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 29 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 30 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 1 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 2 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 3 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 4 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 5 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 6 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 7 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 8 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 9 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 10 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 11 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 12 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 13 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 14 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 15 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 16 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 17 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 18 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 19 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 20 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 21 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 22 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 23 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 24 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 25 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 26 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 27 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 28 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 29 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 30 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽
Уфа, 31 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

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1 августа в 11:00 Национальный Музей Республики Башкортостан
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Экскурсия в Национальном музее Республики Башкортостан
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Экскурсия в Национальном музее Республики Башкортостан
21 сентября в 11:00 Национальный Музей Республики Башкортостан
от 200 ₽
Экскурсия в Национальном музее Республики Башкортостан
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Экскурсия в Национальном музее Республики Башкортостан
31 августа в 11:00 Национальный Музей Республики Башкортостан
от 200 ₽
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