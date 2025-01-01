Национальный музей Республики Башкортостан: Откройте для себя культурное наследие

Национальный музей Республики Башкортостан – это главная достопримечательность г. Уфы, которая хранит богатейшее наследие с научным и культурным значением. Это идеальное место для любителей искусства и истории, где проходят выставки международного и федерального уровня.

Экспозиции и выставочные залы

Музей располагает 35 залами, где вы сможете познакомиться с:

природой Башкортостана;

историей республики от древнейших времён до современности;

этнографией башкирского народа и других народов Башкортостана;

полезными ископаемыми;

флорой и фауной региона;

традициями пчеловодства;

музыкальной культурой башкир.

Интерактивные мероприятия

Национальный музей РБ – это не только место для наблюдения, но и центр притяжения для детей и молодежи, стремящихся к знаниям. Здесь проводятся:

познавательные мероприятия;

интерактивные экскурсии;

выездные лектории;

мастер-классы;

праздники для детей и взрослых.

Каждое мероприятие - это диалог между сотрудниками музея и посетителями. Здесь можно и нужно задавать вопросы, что делает посещение музея еще более увлекательным.

Режим работы музея

Музей работает в следующем режиме:

Понедельник: выходной день

выходной день Вторник: 11:00 – 18:00

11:00 – 18:00 Среда: 11:00 – 18:00

11:00 – 18:00 Четверг: 11:00 – 18:00

11:00 – 18:00 Пятница: 11:00 – 18:00

11:00 – 18:00 Суббота: 11:00 – 20:00

11:00 – 20:00 Воскресенье: 11:00 – 18:00

Обратите внимание, что касса закрывается за час до закрытия музея.

Контактная информация

Для получения дополнительной информации звоните по телефону: 8 (347) 272-00-31.

Оказавшись в Национальном музее Республики Башкортостан, вы обязательно откроете для себя что-то интересное и неизведанное!