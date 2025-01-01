Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина
Киноафиша Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина

Экспозиции музея-заповедника С. А. Есенина

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Посещение основных экспозиций Музея-заповедника С. А. Есенина

Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в мир творчества великого русского поэта Сергея Есенина! В программе — посещение основных экспозиций Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, который расположен в живописных местах, связанных с биографией поэта.

Экспозиции, которые нельзя пропустить

Вы сможете посетить:

  • Дом родителей Сергея Есенина — здесь вы увидите хозяйственный двор и постройки усадьбы, включая избушку-времянку, ригу и амбар, построенный в 1913 году.
  • Музей поэмы «Анна Снегина» — этот музей погружает в мир героев знаменитого произведения, рассказывая о трагических событиях революционного времени и их прообразах.
  • Земская школа — воссозданная обстановка, в которой проходили школьные годы юного поэта, позволит вам лучше понять его личность и творчество.
  • Дом священника И.Я. Смирнова — здесь представлена экспозиция, рассказывающая о жизни сельского священника, его увлечениях и о быте его семьи и гостей.
  • Литературный музей — музей, посвященный жизни и творчеству Сергея Александровича Есенина, его поэтическому наследию и значению в русской литературе.

Интересные факты о Есенине

Сергей Есенин — один из самых ярких представителей русской поэзии XX века. Его творчество пронизано народными мотивами и глубокими чувствами. Поэт активно экспериментировал с формой и стилем, что делает его произведения актуальными и сегодня.

Не упустите возможность прикоснуться к наследию великого поэта! Ждем вас в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 23 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 24 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 25 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 26 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 27 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 28 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 29 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 30 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 31 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 1 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 2 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽
Рязань, 3 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
0+
Исторические выставки
Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
2 августа в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 150 ₽
Прогулка «Иду я разросшимся садом...»
0+
Экскурсия
Прогулка «Иду я разросшимся садом...»
2 августа в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 150 ₽
Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
0+
Исторические выставки
Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
23 июля в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 150 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше