ЭКСПОЁЛКА 2026. Фабрика Дед Мороза
0+
О концерте

Новогодняя детская елка в МТС Live Холл Екатеринбург

Добро пожаловать в волшебное место, где оживают мечты и создаются настоящие новогодние чудеса!

На Фабрике Деда Мороза все желающие смогут оказаться в самом сердце сказки — там, где рождается новогоднее волшебство. Гостей ждёт увлекательное путешествие через более чем 10 ярких и необычных локаций, наполненных светом, музыкой и праздничным настроением.

Что вас ожидает

  • Мультимедийные шоу
  • Лазерные и световые инсталляции
  • Интерактивные зоны, где можно стать частью сказки!

В этом году впервые на Урале мы объединили современные технологии и искусство для создания атмосферы настоящего новогоднего чуда.

Сладкие подарки и условия посещения

Важно! Дети до 3 лет — бесплатно. Билет для детей от 3 до 18 лет. Обязательно приобретение билета для взрослых.

Отметим, что сладкие подарки не входят в стоимость входного билета и приобретаются отдельно.

Подарите себе и своим детям незабываемые впечатления и окунитесь в новогоднюю атмосферу с Экспоёлкой!

И, конечно, какой Новый год без сюрпризов? Сладкие подарки от Экспоёлки включают 500 граммов вкуснейших конфет и игрушку, которая надолго сохранит память о празднике.

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
10:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
28 декабря воскресенье
10:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
30 декабря вторник
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
1 января четверг
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
2 января пятница
10:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
3 января суббота
10:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
4 января воскресенье
10:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
5 января понедельник
10:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
6 января вторник
10:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
7 января среда
10:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
8 января четверг
10:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
9 января пятница
10:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
10 января суббота
10:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
11 января воскресенье
10:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
12:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
14:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
16:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1150 ₽

В ближайшие дни

