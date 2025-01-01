ЭКСПОЁЛКА 2026. Фабрика Дед Мороза

Новогодняя детская елка в МТС Live Холл Екатеринбург

Добро пожаловать в волшебное место, где оживают мечты и создаются настоящие новогодние чудеса!

На Фабрике Деда Мороза все желающие смогут оказаться в самом сердце сказки — там, где рождается новогоднее волшебство. Гостей ждёт увлекательное путешествие через более чем 10 ярких и необычных локаций, наполненных светом, музыкой и праздничным настроением.

Что вас ожидает

Мультимедийные шоу

Лазерные и световые инсталляции

Интерактивные зоны, где можно стать частью сказки!

В этом году впервые на Урале мы объединили современные технологии и искусство для создания атмосферы настоящего новогоднего чуда.

Сладкие подарки и условия посещения

Важно! Дети до 3 лет — бесплатно. Билет для детей от 3 до 18 лет. Обязательно приобретение билета для взрослых.

Отметим, что сладкие подарки не входят в стоимость входного билета и приобретаются отдельно.

Подарите себе и своим детям незабываемые впечатления и окунитесь в новогоднюю атмосферу с Экспоёлкой!

И, конечно, какой Новый год без сюрпризов? Сладкие подарки от Экспоёлки включают 500 граммов вкуснейших конфет и игрушку, которая надолго сохранит память о празднике.