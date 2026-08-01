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Экспедиция Восход. «Локальный Звук». Сольный концерт под открытым небом
Билеты от 2600₽
Киноафиша Экспедиция Восход. «Локальный Звук». Сольный концерт под открытым небом

Экспедиция Восход. «Локальный Звук». Сольный концерт под открытым небом

16+
Возраст 16+
Билеты от 2600₽

О концерте

Новый музыкальный сингл и живое выступление на концерте «Экспедиция Восход»

Концерт «Экспедиция Восход» представляет новый этап музыкальных коллабораций с талантливыми музыкантами со всей страны. В этот незабываемый вечер группа порадует зрителей своим новым синглом «Эмо 90-х», который обещает вернуть нас в атмосферу прошедшей эпохи.

Звезды на одной сцене

Группа выступит не только со своей программой, но и в коллаборации с фольклорным ансамблем. Специальные звёздные гости также присоединятся к мероприятию, что обещает сделать вечер поистине уникальным. Зрителей ждут самые любимые и узнаваемые песни, которые уже завоевали сердца поклонников по всему миру.

Атмосфера летнего концерта

Мероприятие пройдет на открытой концертной площадке «Территория» в Филёвском парке. В этом живописном месте вас ждут бары с авторским стритфудом и закатное небо, создающее неповторимую атмосферу летнего вечера. Это идеальное место, чтобы насладиться живой музыкой под звуки природы, которые невозможно воссоздать в привычных клубных стенах.

Уютный вечер с хорошей музыкой

Приходите к нам за атмосферой тепла и радости! Не упустите возможность стать частью этого неповторимого события и насладиться запоминающимся вечером под открытым небом.

Открытие дверей начнется в 18:30, а концерт стартует в 20:00 и продлится до 22:00. Убедитесь, что вы не пропустите этот волшебный вечер!

Купить билет на концерт Экспедиция Восход. «Локальный Звук». Сольный концерт под открытым небом

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Август
16 августа воскресенье
20:00
Территория Open Air Club Москва, Новозаводская, 27
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