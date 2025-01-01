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Киноафиша Экскурсия

Спектакль Экскурсия

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера
Продолжительность 1 час 30 минут

О концерте/спектакле

Экскурсия от театра «Санктъ-Петербургъ Опера»

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» приглашает вас на увлекательную экскурсию «Дворцы и светская жизнь семьи баронов фон Дервизов». Это уникальная возможность познакомиться с историей одного из самых роскошных особняков Санкт-Петербурга, в котором расположен театр.

О чём экскурсия

Вы узнаете о богатой истории и современной жизни этого великолепного здания. Погрузитесь в атмосферу светской жизни прошлого и откройте для себя тайны дворцовой архитектуры.

Условия проведения

Экскурсии проводятся в дни, когда на сцене театра запланирован только вечерний спектакль. Это позволяет не мешать основной деятельности театра и создать комфортные условия для посетителей.

Приходите и откройте для себя новые грани культурной жизни Санкт-Петербурга!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
16:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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