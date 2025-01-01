Спектакль Экскурсия

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» приглашает вас на увлекательную экскурсию «Дворцы и светская жизнь семьи баронов фон Дервизов». Это уникальная возможность познакомиться с историей одного из самых роскошных особняков Санкт-Петербурга, в котором расположен театр.
О чём экскурсия
Вы узнаете о богатой истории и современной жизни этого великолепного здания. Погрузитесь в атмосферу светской жизни прошлого и откройте для себя тайны дворцовой архитектуры.
Условия проведения
Экскурсии проводятся в дни, когда на сцене театра запланирован только вечерний спектакль. Это позволяет не мешать основной деятельности театра и создать комфортные условия для посетителей.
Приходите и откройте для себя новые грани культурной жизни Санкт-Петербурга!