Спектакль Экскурсия

Экскурсия от театра «Санктъ-Петербургъ Опера»

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» приглашает вас на увлекательную экскурсию «Дворцы и светская жизнь семьи баронов фон Дервизов». Это уникальная возможность познакомиться с историей одного из самых роскошных особняков Санкт-Петербурга, в котором расположен театр.

О чём экскурсия

Вы узнаете о богатой истории и современной жизни этого великолепного здания. Погрузитесь в атмосферу светской жизни прошлого и откройте для себя тайны дворцовой архитектуры.

Условия проведения

Экскурсии проводятся в дни, когда на сцене театра запланирован только вечерний спектакль. Это позволяет не мешать основной деятельности театра и создать комфортные условия для посетителей.

Приходите и откройте для себя новые грани культурной жизни Санкт-Петербурга!