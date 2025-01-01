Спектакль Экскурсия

Омский театр драмы приглашает зрителей на уникальную экскурсию по закулисью, где каждый сможет узнать о таинственном мире театра. Экскурсия пройдет 15 и 16 ноября и обещает стать незабываемым опытом для всех любителей искусства.
Во время экскурсии участники смогут:
Омский театр драмы — один из старейших театров России. В его репертуаре можно найти как классические произведения, так и современные постановки. История театра насыщена яркими событиями и именами знаменитых актеров, которые оставили свой след в театральной культуре страны.
Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее забронировать участие. Для этого достаточно позвонить по телефону, указанному на официальном сайте театра, или заполнить онлайн-форму.
Не упустите шанс узнать больше о театре и погрузиться в его волшебный мир!