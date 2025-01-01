Спектакль Экскурсия

Загляните за кулисы: экскурсия по Омскому театру драмы

Омский театр драмы приглашает зрителей на уникальную экскурсию по закулисью, где каждый сможет узнать о таинственном мире театра. Экскурсия пройдет 15 и 16 ноября и обещает стать незабываемым опытом для всех любителей искусства.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии участники смогут:

Познакомиться с историей театра, который был основан в 1912 году.

Узнать о процессе создания спектаклей: от идеи до премьеры.

Посетить репетиционные залы и увидеть, как актеры готовятся к выступлениям.

Познакомиться с работой гримеров и костюмеров, которые создают удивительные образы для театральных персонажей.

Интересные факты

Омский театр драмы — один из старейших театров России. В его репертуаре можно найти как классические произведения, так и современные постановки. История театра насыщена яркими событиями и именами знаменитых актеров, которые оставили свой след в театральной культуре страны.

Как записаться?

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее забронировать участие. Для этого достаточно позвонить по телефону, указанному на официальном сайте театра, или заполнить онлайн-форму.

Не упустите шанс узнать больше о театре и погрузиться в его волшебный мир!