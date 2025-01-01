Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Экскурсия

Спектакль Экскурсия

Постановка
Омский театр драмы 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Загляните за кулисы: экскурсия по Омскому театру драмы

Омский театр драмы приглашает зрителей на уникальную экскурсию по закулисью, где каждый сможет узнать о таинственном мире театра. Экскурсия пройдет 15 и 16 ноября и обещает стать незабываемым опытом для всех любителей искусства.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии участники смогут:

  • Познакомиться с историей театра, который был основан в 1912 году.
  • Узнать о процессе создания спектаклей: от идеи до премьеры.
  • Посетить репетиционные залы и увидеть, как актеры готовятся к выступлениям.
  • Познакомиться с работой гримеров и костюмеров, которые создают удивительные образы для театральных персонажей.

Интересные факты

Омский театр драмы — один из старейших театров России. В его репертуаре можно найти как классические произведения, так и современные постановки. История театра насыщена яркими событиями и именами знаменитых актеров, которые оставили свой след в театральной культуре страны.

Как записаться?

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее забронировать участие. Для этого достаточно позвонить по телефону, указанному на официальном сайте театра, или заполнить онлайн-форму.

Не упустите шанс узнать больше о театре и погрузиться в его волшебный мир!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 10 сентября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
17:30

В ближайшие дни

Дальше — тишина...
16+
Драма
Дальше — тишина...
12 октября в 19:00 Омский театр драмы
от 250 ₽
Хороший парень
18+
Драма
Хороший парень
6 сентября в 18:30 Пятый театр
от 650 ₽
Небо позднего августа
16+
Драма
Небо позднего августа
4 октября в 19:00 Омский театр драмы
от 250 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше