В Театре МДМ пройдет уникальная экскурсия, посвященная спектаклю «Ничего не бойся, я с тобой», созданному по бродвейским технологиям. Гидом выступит популярный актер Артемий Соколов-Савостьянов, который сыграл одну из главных ролей в этом мюзикле.
Экскурсия позволит участникам заглянуть за кулисы и узнать, как устроен мюзикл ежедневного проката. Это отличная возможность для тех, кто стремится больше узнать о театральном искусстве и его тонкостях.
В течение часа участники смогут:
Спектакль «Ничего не бойся, я с тобой» уже успел завоевать любовь зрителей, собрав около 1,2 миллиона поклонников. Не упустите шанс стать частью этого театрального события во время его ограниченного проката!