Экскурсия по закулисью спектакля «Ничего не бойся, я с тобой»

В Театре МДМ пройдет уникальная экскурсия, посвященная спектаклю «Ничего не бойся, я с тобой», созданному по бродвейским технологиям. Гидом выступит популярный актер Артемий Соколов-Савостьянов, который сыграл одну из главных ролей в этом мюзикле.

Секреты театрального мастерства

Экскурсия позволит участникам заглянуть за кулисы и узнать, как устроен мюзикл ежедневного проката. Это отличная возможность для тех, кто стремится больше узнать о театральном искусстве и его тонкостях.

Что узнать на экскурсии?

В течение часа участники смогут:

посмотреть реквизит поближе;

узнать любопытные детали о создании спектакля, основанного на хитах группы «Секрет»;

узнать, как устроена сцена и как движутся масштабные декорации;

понять, куда «улетает» знаменитый троллейбус;

ознакомиться с профессиональным сленгом театра;

сфотографироваться с актером прямо на сцене.

Популярность мюзикла

Спектакль «Ничего не бойся, я с тобой» уже успел завоевать любовь зрителей, собрав около 1,2 миллиона поклонников. Не упустите шанс стать частью этого театрального события во время его ограниченного проката!