Экскурсия за кулисы «Ничего не бойся, я с тобой» с артистом мюзикла
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+
О выставке

Экскурсия по закулисью спектакля «Ничего не бойся, я с тобой»

В Театре МДМ пройдет уникальная экскурсия, посвященная спектаклю «Ничего не бойся, я с тобой», созданному по бродвейским технологиям. Гидом выступит популярный актер Артемий Соколов-Савостьянов, который сыграл одну из главных ролей в этом мюзикле.

Секреты театрального мастерства

Экскурсия позволит участникам заглянуть за кулисы и узнать, как устроен мюзикл ежедневного проката. Это отличная возможность для тех, кто стремится больше узнать о театральном искусстве и его тонкостях.

Что узнать на экскурсии?

В течение часа участники смогут:

  • посмотреть реквизит поближе;
  • узнать любопытные детали о создании спектакля, основанного на хитах группы «Секрет»;
  • узнать, как устроена сцена и как движутся масштабные декорации;
  • понять, куда «улетает» знаменитый троллейбус;
  • ознакомиться с профессиональным сленгом театра;
  • сфотографироваться с актером прямо на сцене.

Популярность мюзикла

Спектакль «Ничего не бойся, я с тобой» уже успел завоевать любовь зрителей, собрав около 1,2 миллиона поклонников. Не упустите шанс стать частью этого театрального события во время его ограниченного проката!

В ролях
Артемий Соколов-Савостьянов

Май
Июнь
31 мая воскресенье
21:10
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
от 2300 ₽
17 июня среда
22:10
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
от 2300 ₽
23 июня вторник
22:10
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
от 2300 ₽
28 июня воскресенье
16:10
МДМ Москва, Комсомольский просп., 28
от 2300 ₽

Фотографии

