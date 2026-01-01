Экскурсия «Я ухожу...»: как сменялись российские лидеры»
12+
О выставке

Политические судьбы России: экскурсия в Ельцин Центре

31 декабря 1999 года стало знаковым днем для российской политики. В этот вечер президент России Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке, что стало кульминацией сложного периода в истории страны. В контексте глубоких политических изменений, данная экскурсия предлагает зрителям уникальную возможность узнать о трансформациях, произошедших в политической системе России на протяжении XX века.

Исторический контекст

Первая половина XX века характеризуется борьбой за власть, где выборные механизмы начали формироваться с февральской революции 1917 года. Однако вскоре после этого, под контролем коммунистической партии, выборы превратились в формальность, что ограничивало участие граждан в политической жизни.

Поворотные моменты

Конец 80-х — начало 90-х годов ознаменовались значительными изменениями. Появление новых демократических институтов, активные политические баталии и уникальные биографии политиков стали основой для нового понимания власти в России. Период наглядно демонстрирует, как сценарии передачи власти менялись и как они влияли на политический ландшафт страны.

Что увидеть на экскурсии

Экскурсия в Ельцин Центр включает в себя изучение различных сценариев смены власти, а также анализ взлетов и падений заметных политических фигур. Это не только возможность узнать о ключевых событиях, но и шанс понять, как они повлияли на современное состояние России.

Приходите на эту познавательную экскурсию и откройте для себя новые стороны политической истории нашей страны!

11 июня четверг
18:30
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 500 ₽

Все выставки Москвы
