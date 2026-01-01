Опера – это высшая форма музыкального искусства, а экскурсией «Встреча с оперой» НОВАТ приглашает вас открыть тайны рождения оперного спектакля. Это уникальная возможность погрузиться в знания о жанре, где музыка становится основным носителем действия и сюжета.
Во время мероприятия гости театра смогут:
После репетиции у экскурсантов будет возможность пообщаться с артистами, дирижером или режиссером спектакля. Это редкая возможность задать вопросы и узнать больше о закулисной жизни театра.
Не упустите шанс прикоснуться к миру оперы и увидеть, как создается это удивительное искусство!