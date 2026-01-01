Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экскурсия «Встреча с оперой»
Киноафиша Экскурсия «Встреча с оперой»

Экскурсия «Встреча с оперой»

6+
Возраст 6+

О выставке

Экскурсия в НОВАТе: погружение в мир оперы

Опера – это высшая форма музыкального искусства, а экскурсией «Встреча с оперой» НОВАТ приглашает вас открыть тайны рождения оперного спектакля. Это уникальная возможность погрузиться в знания о жанре, где музыка становится основным носителем действия и сюжета.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время мероприятия гости театра смогут:

  • Узнать подробнее об опере и ее особенностях.
  • Наблюдать за репетицией оперного спектакля в Большом или Малом залах.
  • Видеть и слышать взаимодействие солистов, дирижера и оркестра.

Встречи с артистами

После репетиции у экскурсантов будет возможность пообщаться с артистами, дирижером или режиссером спектакля. Это редкая возможность задать вопросы и узнать больше о закулисной жизни театра.

Не упустите шанс прикоснуться к миру оперы и увидеть, как создается это удивительное искусство!

Купить билет на выставка Экскурсия «Встреча с оперой»

Помощь с билетами
В других городах
Март
20 марта пятница
13:30
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36

В ближайшие дни

Аудиоэкскурсия Город 54
0+
Экскурсия
Аудиоэкскурсия Город 54
23 мая в 15:45 Теплоход «Новосибирск»
от 800 ₽
Экскурсия по Новосибирскому театру кукол
6+
Экскурсия
Экскурсия по Новосибирскому театру кукол
9 марта в 15:00 Новосибирский театр кукол
Билеты
Лекторий: Художник и легенда. В. Васнецов - Н. Рерих
0+
Лекция
Лекторий: Художник и легенда. В. Васнецов - Н. Рерих
11 апреля в 13:30 Новосибирский художественный музей
от 300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше