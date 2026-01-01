Экскурсия в НОВАТе: погружение в мир оперы

Опера – это высшая форма музыкального искусства, а экскурсией «Встреча с оперой» НОВАТ приглашает вас открыть тайны рождения оперного спектакля. Это уникальная возможность погрузиться в знания о жанре, где музыка становится основным носителем действия и сюжета.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время мероприятия гости театра смогут:

Узнать подробнее об опере и ее особенностях.

Наблюдать за репетицией оперного спектакля в Большом или Малом залах.

Видеть и слышать взаимодействие солистов, дирижера и оркестра.

Встречи с артистами

После репетиции у экскурсантов будет возможность пообщаться с артистами, дирижером или режиссером спектакля. Это редкая возможность задать вопросы и узнать больше о закулисной жизни театра.

Не упустите шанс прикоснуться к миру оперы и увидеть, как создается это удивительное искусство!