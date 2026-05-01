Экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича в Санкт-Петербурге

В Доме Учёных имени Горького (Владимирский дворец) состоится увлекательная экскурсия, посвященная дворцу Великого князя Владимира Александровича. Этот великолепный архитектурный памятник был создан по проекту архитектора А. И. Резанова, который трудился над ним семь лет. Строительство закончилось к дню бракосочетания князя с герцогиней Марией Павловной.

Знаковое место Петербурга

Дворец, сохранившийся практически в неизменном виде, был одним из центров светской жизни Петербурга. Здесь устраивались светские рауты, музыкальные вечера и торжественные приемы. Внутренние интерьеры, оформленные в стилях рококо, ренессанс, византийский и готический, поражают своим великолепием. Вас ждут мраморные лестницы, уютные гостиные и роскошные залы.

Уникальная экскурсия

На экскурсии мы посетим парадные залы, личные апартаменты великокняжеской семьи и узнаем о захватывающей истории дворца и его знаменитых обитателях. Гид поделится интересными фактами и особенностями жизни во дворце, что сделает ваше посещение особенно увлекательным.

Обратите внимание, что отмена или перенос экскурсии возможны только за 48 часов до её начала.

Фото и видео съемка разрешена только с использованием мобильных телефонов или планшетов.