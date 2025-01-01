Меню
Экскурсия по соборной мечети Петербурга

В соборной мечети Петербурга пройдет увлекательная экскурсия, посвященная истории и архитектурным особенностям этого величественного сооружения. Участники смогут не только насладиться красотой мечети, но и углубиться в понимание исламской религии и архитектуры.

Значение архитектуры

Во время экскурсии будут обсуждены важные элементы исламской архитектуры, такие как михраб, минбар и минареты. Эти элементы не только красивы, но и имеют глубокое символическое значение для исламской практики. Участникам расскажут о пятикратных, пятничных и праздничных намазах, их роли в жизни верующих.

Начало экскурсии

Экскурсия начнется с пешеходной части — внешнего осмотра мечети. Это позволит гостям оценить размеры и архитектурные детали здания, которые делают соборную мечеть уникальной среди прочих религиозных сооружений города.

Дресс-код и правила посещения

При посещении мечети необходимо придерживаться закрытого дресс-кода. Женщинам следует покрывать голову, а всем участникам — снимать обувь при входе. Такие правила помогают создать атмосферу уважения и благоговения.

Для кого эта экскурсия?

Экскурсия будет особенно интересна тем, кто увлекается религиозными достопримечательностями и архитектурой. Она предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей исламского мира.

Декабрь
Январь
Февраль
Март
13 декабря суббота
11:30
Соборная мечеть Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кронверский проспект 7
от 1000 ₽
20 декабря суббота
11:30
Соборная мечеть Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кронверский проспект 7
от 1000 ₽
17 января суббота
11:30
Соборная мечеть Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кронверский проспект 7
от 1000 ₽
22 февраля воскресенье
11:30
Соборная мечеть Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кронверский проспект 7
от 1000 ₽
14 марта суббота
11:30
Соборная мечеть Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кронверский проспект 7
от 1000 ₽

