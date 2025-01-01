Меню
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Экскурсия в театральное закулисье

Экскурсия в театральное закулисье

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экскурсия в театральное закулисье Большого театра кукол в Петербурге

Приглашаем вас на уникальное путешествие в закулисье Большого театра кукол в Санкт-Петербурге! Это событие позволит вам заглянуть в мир, скрытый от глаз зрителей, и увидеть, как создаются волшебные спектакли.

Что вас ждет?

Во время экскурсии вы сможете:

  • Узнать о процессе создания кукол и декораций;
  • Побывать в зале репетиций, где проходят последние приготовления к спектаклям;
  • Послушать интересные истории от артистов и сотрудников театра;
  • Увидеть, как работают свет и звук на сцене.

Зачем стоит посетить?

Экскурсия в закулисье — это не только возможность увидеть театр изнутри. Это шанс узнать больше о его истории и традициях, а также о том, как создаются настоящие театральные чудеса. Большой театр кукол известен своими инновационными подходами и уникальными спектаклями, которые покоряют сердца зрителей всех возрастов.

Большой театр кукол — это не просто театр, это место, где рождается магия. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя завораживающий мир театрального искусства!

Купить билет на выставка Экскурсия в театральное закулисье

В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
15:00
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
от 1500 ₽
16:00
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
от 1500 ₽

