Экскурсия по закулисью Нового экспериментального театра

Загляните в мир театрального искусства вместе с директором Нового экспериментального театра Ангелиной Шершень. Уникальная экскурсия предоставит вам возможность узнать секреты театральной кухни, увидеть, что скрывается за кулисами, и узнать, как работают настоящие профессионалы.

Что вас ждёт на экскурсии?

Вы сможете узнать о тайнах театральных гримерок и о том, как искусство гримера способно превращать артистов. Будете в восторге от того, как выглядит процесс создания образов — от красавиц до Бабы Яги!

Кроме того, вы сможете увидеть сложные механизмы, которые приводят в действие легендарные сцены, такие как фонтан в спектакле «Ромео и Джульетта».

Практическая информация

Не забудьте позаботиться о комфорте на время экскурсии. Рекомендуем выбрать удобную обувь, так как вы проведете два часа в стенах театра. Уверены, это станет не только информативным, но и комфортным опытом!

Мы ждем вас, чтобы разделить волшебство театра и его маленькие секреты!