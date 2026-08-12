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Экскурсия в сборную группу "Мир Чайковского"
Билеты от 550₽
Киноафиша Экскурсия в сборную группу "Мир Чайковского"

Экскурсия в сборную группу "Мир Чайковского"

12+
Возраст 12+
Билеты от 550₽

О выставке

Экскурсия в музее Чайковского в Москве

Музей Петра Ильича Чайковского в Москве приглашает вас на уникальную экскурсию, которая откроет двери в жизнь и творчество великого композитора. Здесь вы сможете услышать его голос и увидеть личные вещи, автографы и другие редкие экспонаты, связанные с его жизнью.

На экскурсии вас ждет рассказ о детских годах Чайковского и его родословной. Вы узнаете о том, как формировался его музыкальный гений и какие события вдохновляли его на создание шедевров. Это мероприятие станет настоящим подарком для любителей классической музыки и истории.

Не упустите возможность познакомиться с великим композитором на более глубоком уровне. Посетив музей, вы окунетесь в атмосферу творчества Чайковского и сможете восхититься его наследием.

Приходите на экскурсию и откройте для себя удивительный мир музыки, истории и культуры!

Купить билет на выставка Экскурсия в сборную группу "Мир Чайковского"

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
12 августа среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
13 августа четверг
17:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
14 августа пятница
17:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
15 августа суббота
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
16 августа воскресенье
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
19 августа среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
20 августа четверг
17:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
21 августа пятница
17:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
22 августа суббота
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
23 августа воскресенье
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
27 августа четверг
17:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
28 августа пятница
17:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
29 августа суббота
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
30 августа воскресенье
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
3 сентября четверг
17:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
4 сентября пятница
17:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
6 сентября воскресенье
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
9 сентября среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
10 сентября четверг
17:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
11 сентября пятница
17:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
12 сентября суббота
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
13 сентября воскресенье
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
16 сентября среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
17 сентября четверг
17:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
18 сентября пятница
17:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
19 сентября суббота
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
20 сентября воскресенье
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
23 сентября среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
24 сентября четверг
17:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
25 сентября пятница
17:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
26 сентября суббота
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽
27 сентября воскресенье
13:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
от 550 ₽

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