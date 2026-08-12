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Экскурсия в сборную группу "Композитор, опередивший время"
Билеты от 400₽
Киноафиша Экскурсия в сборную группу "Композитор, опередивший время"

Экскурсия в сборную группу "Композитор, опередивший время"

12+
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О выставке

Экскурсия в музее Прокофьева в Москве

Музей Прокофьева, посвящённый жизни и творчеству выдающегося композитора, приглашает всех желающих на уникальную выставку. Здесь вы сможете узнать больше о ярких страницах жизни Сергея Прокофьева и его влиянии на музыкальный мир.

Уникальные экспонаты

На выставке будут представлены оригинальные музыкальные инструменты, рукописи и личные вещи композитора. Это возможность увидеть настоящие сокровища, которые расскажут о его творческом пути и гениальных разработках.

Исполнительский гений

Выставка также предложит информацию о том, как Прокофьев с раннего возраста начал создавать музыку и смог покорить сердца зрителей по всему миру. Посетители узнают о ключевых моментах в его карьере и узнать, как его произведения изменили музыкальный ландшафт своего времени.

Интерес к истории

Не только любители музыки, но и поклонники истории найдут здесь много интересного. Погрузитесь в атмосферу времени, в котором жил и творил Сергей Прокофьев, и узнайте, как его наследие продолжает влиять на современные музыкальные течения.

Выставка станет важным мероприятием для всех, кто хочет лучше понять творчество этого великого композитора.

Купить билет на выставка Экскурсия в сборную группу "Композитор, опередивший время"

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
12 августа среда
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
13 августа четверг
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
14 августа пятница
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
15 августа суббота
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
17:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
16 августа воскресенье
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
16:30
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
19 августа среда
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
20 августа четверг
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
21 августа пятница
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
22 августа суббота
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
17:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
23 августа воскресенье
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
16:30
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
27 августа четверг
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
28 августа пятница
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
29 августа суббота
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
17:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
30 августа воскресенье
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
16:30
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
3 сентября четверг
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
4 сентября пятница
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
6 сентября воскресенье
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
16:30
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
9 сентября среда
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
10 сентября четверг
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
11 сентября пятница
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
12 сентября суббота
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
17:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
13 сентября воскресенье
15:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
16:30
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
16 сентября среда
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
17 сентября четверг
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
18 сентября пятница
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
19 сентября суббота
17:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
20 сентября воскресенье
16:30
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
23 сентября среда
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
18:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
24 сентября четверг
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
25 сентября пятница
16:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
26 сентября суббота
17:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽
27 сентября воскресенье
16:30
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3
от 400 ₽

В ближайшие дни

Вахтанговское закулисье. Новая сцена.
12+
Экскурсия

Вахтанговское закулисье. Новая сцена.

13 сентября в 13:30 Театр им. Вахтангова
от 1200 ₽
Андрей Макаров. Тайны текстов
16+
Лекция Мастер-класс

Андрей Макаров. Тайны текстов

21 августа в 19:30 Лекторий «Прямая речь»
от 5500 ₽
Приключение пряничного человечка
6+
Мастер-класс Интерактивный

Приключение пряничного человечка

19 августа в 11:30 Музей пряника
от 490 ₽
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