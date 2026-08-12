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Экскурсия в сборную группу "Композитор. Дирижер. Коллекционер"
Билеты от 400₽
Киноафиша Экскурсия в сборную группу "Композитор. Дирижер. Коллекционер"

Экскурсия в сборную группу "Композитор. Дирижер. Коллекционер"

12+
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О выставке

Экскурсия по музею-квартире Н.С. Голованова

Приглашаем вас на уникальную экскурсию «Композитор. Дирижёр. Коллекционер», которая пройдет в музее-квартире Н.С. Голованова, известного как главного дирижера Большого театра и легенды советской музыки.

История о превращении

Как скромный помощник хормейстера стал главным дирижером Большого театра? Эта экскурсия расскажет вам о восхождении Голованова к музыкальным вершинам, а также о процессе создания его удивительной коллекции. Здесь вы увидите не только живопись и графику, но и скульптуру, церковные древности, а также предметы прикладного искусства.

Что вас ждёт

Экскурсия будет интересна не только меломанам, но и всем, кто ценит искусство и историю. Вы узнаете об уникальной коллекции, собранной Головановым, и услышите увлекательные истории о его жизни и карьере.

Не упустите возможность узнать больше о выдающемся дирижёре и его вкладе в музыкальную культуру страны.

Купить билет на выставка Экскурсия в сборную группу "Композитор. Дирижер. Коллекционер"

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
12 августа среда
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
13 августа четверг
13:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15 августа суббота
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18 августа вторник
11:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19 августа среда
11:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
20 августа четверг
13:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
21 августа пятница
13:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
22 августа суббота
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
25 августа вторник
11:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
27 августа четверг
13:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
28 августа пятница
13:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
29 августа суббота
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
1 сентября вторник
11:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
3 сентября четверг
13:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
4 сентября пятница
13:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
8 сентября вторник
11:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
9 сентября среда
11:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
10 сентября четверг
13:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
11 сентября пятница
13:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
12 сентября суббота
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15 сентября вторник
11:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
16 сентября среда
11:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17 сентября четверг
13:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18 сентября пятница
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19 сентября суббота
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
22 сентября вторник
11:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
23 сентября среда
11:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
24 сентября четверг
13:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
25 сентября пятница
13:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
16:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
18:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
19:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
26 сентября суббота
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
29 сентября вторник
11:30
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽
17:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 400 ₽

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