Экскурсия по музею-квартире Н.С. Голованова

Приглашаем вас на уникальную экскурсию «Композитор. Дирижёр. Коллекционер», которая пройдет в музее-квартире Н.С. Голованова, известного как главного дирижера Большого театра и легенды советской музыки.

История о превращении

Как скромный помощник хормейстера стал главным дирижером Большого театра? Эта экскурсия расскажет вам о восхождении Голованова к музыкальным вершинам, а также о процессе создания его удивительной коллекции. Здесь вы увидите не только живопись и графику, но и скульптуру, церковные древности, а также предметы прикладного искусства.

Что вас ждёт

Экскурсия будет интересна не только меломанам, но и всем, кто ценит искусство и историю. Вы узнаете об уникальной коллекции, собранной Головановым, и услышите увлекательные истории о его жизни и карьере.

Не упустите возможность узнать больше о выдающемся дирижёре и его вкладе в музыкальную культуру страны.