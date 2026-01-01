Экскурсия и музыкальный концерт в особняке Карла Шрёдера

В культурном центре «Дом Шрёдера» состоится увлекательная экскурсия по старинному особняку Карла Шрёдера, знаменитого представителя династии немецких производителей фортепиано и роялей. Участников ждёт уникальная программа, которая будет сочетать осмотр интерьеров, презентацию с чаем и десертом, а также свободное время для размышлений и наслаждения атмосферой XIX века.

Что вас ждёт на экскурсии

Осмотр интерьеров особняка Карла Шрёдера

Презентация с чаем и десертом

Свободное время

Фортепианный концерт «Музыкальные моменты» от Виктора Николаева на старинном рояле Шрёдера

Во время экскурсии вы прикоснётесь к истории семьи Шрёдеров и узнаете о их легендарных музыкальных инструментах, вдохновлявших таких выдающихся композиторов XIX века, как Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев и Рубинштейн.

После концерта

После окончания концерта у вас будет возможность продолжить вечер, прогуливаясь по живописным набережным Петербурга. Вас ждут великолепные виды на такие достопримечательности, как Аврора, Домик Петра, Эрмитаж и Петропавловская крепость.

Не упустите шанс провести вечер в окружении музыки и истории, отдохнуть в театральном кафе во время антракта и запечатлеть самые лучшие моменты на интерьерных фотозонах особняка.