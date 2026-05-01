Экскурсия в особняк Шрёдера + фортепианный концерт «Лодка в океане»
16+
О выставке

Экскурсия в особняк Шрёдера с фортепианным концертом

Приглашаем вас открыть для себя уникальное место в Санкт-Петербурге — особняк К.М. Шрёдера. Здесь, в атмосфере XIX века, пересекаются история и музыка, и каждый уголок окружён тайнами и легендами о династии немецких мастеров фортепиано.

Что вас ждёт

В программе:

  • Осмотр уникальных интерьеров особняка Карла Шрёдера.
  • Презентация с чаем и десертом, где вы сможете погрузиться в мир жизни и творчества семьи Шрёдеров.
  • Свободное время для общения и фотографий в интерьере, полном исторической атмосферы.
  • Фортепианный концерт «Лодка в океане» с участием Евгения Савельева.

Дополнительная информация

В антракте будет работать театральное кафе, где вы сможете насладиться угощениями. Не упустите возможность сделать уникальные снимки в многочисленных интерьерных фотозонах особняка.

После концерта вам будет доступен новый опыт — прогулка по набережным Петербурга. Откройте для себя красоты города с видами на Аврору, Домик Петра, Эрмитаж и Петропавловскую крепость.

Мы рады предложить вам вечер, наполненный искусством, историей и прекрасной музыкой!

Май
31 мая воскресенье
13:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 2000 ₽

Фотографии

