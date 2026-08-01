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Экскурсия в особняк Матильды Кшесинской
Киноафиша Экскурсия в особняк Матильды Кшесинской

Экскурсия в особняк Матильды Кшесинской

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О выставке

Экскурсия в особняк Матильды Кшесинской

Особняк Матильды Кшесинской на Петроградской стороне — яркий образец северного модерна начала XX века. Это здание не только восхищает своей архитектурой, но и хранит память о последнем российском императоре и революционных событиях.

Сегодня здесь расположен музей политической истории, который предложит вам уникальную возможность увидеть парадные залы, сценические костюмы и личные вещи знаменитой примы-балерины. Воссозданные интерьеры передают атмосферу Серебряного века, а экскурсоводы расскажут о жизни Кшесинской и её связях с домом Романовых.

Этот культурный объект будет интересен не только любителям театра, но и тем, кто ценит историю и архитектуру. Посетив особняк, вы сможете почувствовать дух времени и узнать больше о значимых событиях, происходивших в стенах этого здания.

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
16:00
Особняк Кшесинской Санкт-Петербург, Куйбышева, 2–4
23 августа воскресенье
16:00
Особняк Кшесинской Санкт-Петербург, Куйбышева, 2–4
30 августа воскресенье
16:00
Особняк Кшесинской Санкт-Петербург, Куйбышева, 2–4

Фотографии

Экскурсия в особняк Матильды Кшесинской Экскурсия в особняк Матильды Кшесинской Экскурсия в особняк Матильды Кшесинской Экскурсия в особняк Матильды Кшесинской Экскурсия в особняк Матильды Кшесинской

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