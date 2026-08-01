Экскурсия в особняк Матильды Кшесинской в Петербурге

Приглашаем вас в уникальную экскурсию по особняку Матильды Кшесинской, легендарной русской балерины. Этот дом, расположенный на Петроградской стороне, является ярчайшим образцом северного модерна и свидетелем значимых исторических событий, включая Октябрьскую революцию.

Экскурсии позволяют посетителям не только оценить архитектурные особенности усадьбы, но и окунуться в атмосферу Серебряного века. Вы сможете прогуляться по парадным залам, увидеть сценическую одежду и личные вещи балерины, бережно восстановленные по архивным снимкам.

Истории и тайны великих артистов

Гиды музея расскажут интересные факты из жизни Матильды Кшесинской и ее роман с последним русским императором, Николаем II. Вы услышите удивительные истории о заслуженной артистке Императорских театров и о том, что побудило ее покинуть Петербург.

Не упустите возможность узреть штрихи к биографии одной из самых ярких фигур в истории русского балета и открыть для себя уникальную атмосферу жизни и творчества великих артистов.

Перед посещением театра, не забудьте подтвердить свою регистрацию на экскурсию.