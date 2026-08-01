Элегантные интерьеры особняка А.А. Половцова. Экскурсия

Особняк А.А. Половцова, известный также как Дом архитектора, располагается в одном из самых живописных уголков Петербурга. Здесь сохранились роскошные интерьеры, которые приятно удивят любого зрителя.

Здание не является музеем, поэтому экскурсии здесь проходят довольно редко. Однако у вас есть уникальная возможность увидеть великолепные интерьеры своими глазами.

Историческая справка

История дома начинается задолго до появления Половцова. На протяжении всего XVIII века его владельцы менялись, среди них были такие известные личности, как сподвижник Петра Великого канцлер Г.И. Головкин и граф Бутурлин. В начале XIX века особняком владели князья Гагарины, а Сергей Сергеевич Гагарин, директор Императорских театров, провел значительные работы по перестройке здания.

Он привез из Италии резные дубовые панели XVI века, которые стали основой для создания Дубового зала. Также стоит отметить камин, который также относится к XVI веку и украшает этот зал.

Современные интерьеры

В 1864 году барон Александр Штиглиц приобрел особняк для своей приемной дочери Надежды Июневой, ставшей впоследствии Половцовой. Ее муж, Александр Александрович, был ценителем искусства и меценатом, внесшим значительный вклад в создание Музея Штиглица. Интерьеры, созданные благодаря работе таких мастеров, как Г. А. Боссе и Н. Ф. Брюлло, впечатляют и вдохновляют.

Благодаря отлично сохранившимся залам дом по-прежнему называется особняком Половцова, привлекая внимание не только жителей города, но и туристов.

Отмена или перенос оплаченной экскурсии производятся не менее чем за 48 часов до начала.