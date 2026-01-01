Оповещения от Киноафиши
Экскурсия в оркестр
Экскурсия в оркестр

6+
Возраст 6+

О выставке

Экскурсия в симфонический оркестр

Приглашаем вас на уникальную экскурсию в мир симфонической музыки! Во время этого мероприятия вы сможете занять свое место в настоящем симфоническом оркестре. Это шанс увидеть, как происходит исполнение великих музыкальных произведений.

Программа экскурсии

Вы не только узнаете секреты оркестрового искусства, но и сможете наблюдать за работой дирижёра, который ведёт музыкантов через сложные музыкальные части. Это настоящая возможность «услышать» музыку изнутри, стать частью звучащего ансамбля.

Продолжительность и формат

Экскурсия длится 45 минут и обещает быть насыщенной интересными моментами и полезной информацией. Мы уверены, что вы получите множество эмоций и впечатлений, которые останутся с вами надолго.

Не упустите шанс прикоснуться к искусству симфонии и расширить свои знания об оркестре! Ждем вас на нашем мероприятии!

Март
28 марта суббота
16:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1500 ₽
17:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1500 ₽

