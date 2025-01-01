Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экскурсия в оркестр
Киноафиша Экскурсия в оркестр

Экскурсия в оркестр

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Экскурсия в оркестр в Свердловской филармонии

Откройте для себя магию симфонической музыки! Экскурсия в оркестр — это уникальная возможность оказаться на сцене и стать частью музыкального исполнения. Оркестры — это не просто исполнители, а целые коллективы, где каждый музыкант вносит свой вклад в общее звучание. На экскурсии вы узнаете больше о взаимодействии музыкантов и о том, как создается уникальный звук оркестра.

Погружение в мир музыки

Во время экскурсии посетители смогут занять место в настоящем симфоническом оркестре. Вы увидите, как работает коллектив, и услышите музыку с новых ракурсов.

Возможность участия

Не упустите шанс оказаться рядом с дирижером и даже принять участие в исполнении музыки! Это незабываемый опыт, который понравится как любителям музыки, так и тем, кто только начинает знакомство с оркестровым искусством.

Не упустите возможность окунуться в мир классической музыки и стать частью захватывающего музыкального приключения!

Купить билет на выставка Экскурсия в оркестр

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
21 сентября воскресенье
12:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а

В ближайшие дни

Путь художника
6+
Мастер-класс
Путь художника
21 сентября в 12:00 Ельцин Центр
от 600 ₽
Посещение Музея и Арт-галереи
12+
Исторические выставки Современное искусство
Посещение Музея и Арт-галереи
1 октября в 10:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Посещение Арт-галереи
12+
Современное искусство
Посещение Арт-галереи
9 октября в 10:00 Ельцин Центр
от 200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше