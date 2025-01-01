Откройте для себя Свердловскую филармонию: экскурсии в оркестр

Свердловская филармония приглашает всех желающих взглянуть на «кухню» филармонической работы. В рамках нового проекта «Открытая филармония» организуются уникальные экскурсии, которые делают филармонию по-настоящему открытой для широкой аудитории.

Экскурсия в оркестр

Одной из самых интересных программ является экскурсия в симфонический оркестр. Участники получат возможность занять место в настоящем оркестре, увидеть лицо дирижера и услышать музыку изнутри.

Кроме того, зрители смогут не только наблюдать за процессом, но и принять участие в исполнении произведений. Это уникальный опыт, который позволит лучше понять магию симфонической музыки и научиться взаимодействовать с профессиональными музыкантами.

Поддержка и реализация проекта

Экскурсии проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Это часть культурно-просветительского проекта, который направлен на поддержку и развитие музыкальной культуры в стране.

Не упустите шанс погрузиться в мир музыки! Посетите экскурсию и откройте для себя новые грани филармонического искусства.