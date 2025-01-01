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Киноафиша Экскурсия в оркестр

Спектакль Экскурсия в оркестр

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Экскурсия в оркестр Свердловской филармонии

Откройте для себя мир симфонической музыки на уникальной экскурсии в оркестр Свердловской филармонии! Это уникальная возможность не просто стать зрителем, но и стать частью музыкального процесса.

Погружение в атмосферу оркестра

Во время экскурсии вы сможете занять свое место среди музыкантов настоящего симфонического оркестра. Участники смогут увидеть лицо дирижёра и почувствовать, как рождается музыка изнутри.

Уникальный опыт

Вы не только услышите, но и примете участие в исполнении оркестровых произведений. Это позволит вам глубже понять, как работает оркестр и как взаимодействуют его участники. Экскурсия особенно интересна для любителей музыки и тех, кто хочет узнать больше о закулисной жизни филармонии.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения. Экскурсия подходит как для взрослых, так и для детей, что делает её идеальным способом провести время с семьей или друзьями.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 17 августа
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 7 сентября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
15:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 21 сентября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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