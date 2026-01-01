Чего хотят люди? Почему желания не сбываются? Или сбываются, но не так? А как правильно?..

В интерактивном спектакле вам предстоит увидеть, как работают сотрудники Небесной канцелярии.

Иммерсивный опыт

Этот спектакль — не просто шоу, а настоящая иммерсивная игра. У вас будет возможность не только наблюдать, но и стать частью происходящего, написав собственную заявку в Небесную канцелярию. Сотрудники канцелярии могут взаимодействовать с вами во время представления!

Внимание к деталям

В ходе спектакля используются театральный дым и стробоскоп, так что если у вас есть противопоказания к этим эффектам, пожалуйста, воздержитесь от посещения. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы насладиться всеми возможностями мероприятия.

Подготовьтесь к необычному вечеру

Пройдите инструктаж от сотрудников Небесной канцелярии, насладитесь угощениями в буфете и посетите магазин «Мужицкие штучки» до начала спектакля.