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Экскурсия в Небесную канцелярию
Киноафиша Экскурсия в Небесную канцелярию

Спектакль Экскурсия в Небесную канцелярию

18+
Режиссер Татьяна Мужицкая, Елена Кюббарсеп
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Чего хотят люди? Почему желания не сбываются? Или сбываются, но не так? А как правильно?..

В интерактивном спектакле вам предстоит увидеть, как работают сотрудники Небесной канцелярии. 

Иммерсивный опыт
Этот спектакль — не просто шоу, а настоящая иммерсивная игра. У вас будет возможность не только наблюдать, но и стать частью происходящего, написав собственную заявку в Небесную канцелярию. Сотрудники канцелярии могут взаимодействовать с вами во время представления!

Внимание к деталям
В ходе спектакля используются театральный дым и стробоскоп, так что если у вас есть противопоказания к этим эффектам, пожалуйста, воздержитесь от посещения. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы насладиться всеми возможностями мероприятия.

Подготовьтесь к необычному вечеру
Пройдите инструктаж от сотрудников Небесной канцелярии, насладитесь угощениями в буфете и посетите магазин «Мужицкие штучки» до начала спектакля.

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