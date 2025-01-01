Посещение Национального музея Республики Башкортостан с экскурсией

Приглашаем вас на увлекательные экскурсии в Национальный музей Республики Башкортостан. Это уникальная возможность ближе узнать культуру и историю региона.

Запись на экскурсии

Экскурсии проводятся по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить по телефону: +7 (347) 273-35-77.

Режим работы музея

Экспозиции музея открыты для посетителей по следующему графику:

Вт, Ср, Чт, Пт, Вс: 11:00 – 18:00

Сб: 11:00 – 20:00

Обратите внимание, что касса закрывается за час до завершения работы музея.

Интересные факты о музее

Национальный музей Республики Башкортостан – это не только выставки, но и множество мероприятий, лекций и мастер-классов, которые помогут вам глубже понять богатую культуру и традиции Башкортостана.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного места!