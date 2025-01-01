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Экскурсия в Национальном музее Республики Башкортостан
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Экскурсия в Национальном музее Республики Башкортостан

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О концерте/спектакле

Посещение Национального музея Республики Башкортостан с экскурсией

Приглашаем вас на увлекательные экскурсии в Национальный музей Республики Башкортостан. Это уникальная возможность ближе узнать культуру и историю региона.

Запись на экскурсии

Экскурсии проводятся по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить по телефону: +7 (347) 273-35-77.

Режим работы музея

Экспозиции музея открыты для посетителей по следующему графику:

  • Вт, Ср, Чт, Пт, Вс: 11:00 – 18:00
  • Сб: 11:00 – 20:00

Обратите внимание, что касса закрывается за час до завершения работы музея.

Интересные факты о музее

Национальный музей Республики Башкортостан – это не только выставки, но и множество мероприятий, лекций и мастер-классов, которые помогут вам глубже понять богатую культуру и традиции Башкортостана.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного места!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 27 июля
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 28 июля
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 29 июля
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 30 июля
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 31 июля
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 1 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 2 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 3 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 4 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 5 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 6 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 7 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 8 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 9 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 10 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 11 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 12 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 13 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 14 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 15 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 16 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 17 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 18 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 19 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 20 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 21 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 22 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 23 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 24 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 25 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 26 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 27 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 28 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 29 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 30 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 31 августа
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 1 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 2 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 3 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 4 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 5 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 6 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 7 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 8 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 9 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 10 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 11 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 12 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 13 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 14 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 15 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 16 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 17 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 18 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 19 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 20 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 21 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 22 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 23 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 24 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 25 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 26 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 27 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 28 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 29 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 30 сентября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 1 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 2 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 3 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 4 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 5 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 6 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 7 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 8 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 9 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 10 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 11 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 12 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 13 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 14 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 15 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 16 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 17 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 18 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 19 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 20 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 21 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 22 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 23 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 24 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 25 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 26 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 27 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 28 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 29 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 30 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 31 октября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 1 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 2 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 3 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 4 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 5 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 6 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 7 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 8 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 9 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 10 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 11 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 12 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 13 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 14 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 15 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 16 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 17 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 18 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 19 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 20 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 21 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 22 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 23 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 24 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 25 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 26 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 27 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 28 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 29 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 30 ноября
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 1 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 2 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 3 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 4 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 5 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 6 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 7 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 8 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 9 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 10 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 11 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 12 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 13 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 14 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 15 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 16 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 17 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 18 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 19 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 20 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 21 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 22 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 23 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 24 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 25 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 26 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 27 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 28 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 29 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 30 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽
Уфа, 31 декабря
Национальный Музей Республики Башкортостан Уфа, Советская, 14
11:00 от 200 ₽

В ближайшие дни

Тренинг Игоря Рызова «Переговоры с монстрами»
16+
Мастер-класс
Тренинг Игоря Рызова «Переговоры с монстрами»
20 сентября в 10:00 Dom Печати
от 9900 ₽
Гарретт Джонстон «Малый бизнес 2030: готов ли ты к новым правилам игры?»
16+
Мастер-класс
Гарретт Джонстон «Малый бизнес 2030: готов ли ты к новым правилам игры?»
26 ноября в 10:00 Dom Печати
от 12000 ₽
Экспозиции Национального музея Республики Башкортостан
0+
Декоративно-прикладные Исторические выставки Классическое искусство
Экспозиции Национального музея Республики Башкортостан
23 ноября в 11:00 Национальный Музей Республики Башкортостан
от 300 ₽
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