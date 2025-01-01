Приглашаем вас на увлекательные экскурсии в Национальный музей Республики Башкортостан. Это уникальная возможность ближе узнать культуру и историю региона.
Экскурсии проводятся по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить по телефону: +7 (347) 273-35-77.
Экспозиции музея открыты для посетителей по следующему графику:
Обратите внимание, что касса закрывается за час до завершения работы музея.
Национальный музей Республики Башкортостан – это не только выставки, но и множество мероприятий, лекций и мастер-классов, которые помогут вам глубже понять богатую культуру и традиции Башкортостана.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного места!