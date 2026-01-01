Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Экскурсия в мастерскую художественного стекла Игнатовых

12+
Возраст 12+

О выставке

Экскурсия в мастерскую художественного стекла

Мастерская художественного стекла Игнатовых приглашает взрослых и детей на увлекательную экскурсию. Это уникальная возможность познакомиться с традициями стеклодувного мастерства и увидеть, как из расплавленного стекла создаются настоящие произведения искусства.

Программа экскурсии включает в себя:

  • Знакомство с основами работы с горячим стеклом;
  • Рассказы о стекле и его истории;
  • Демонстрацию превращения расплавленной массы в уникальное изделие.

Под руководством опытного мастера-стеклодува вы увидите, как стекло может быть пластичным, как мед, и, в то же время, хрупким, как тонкий лёд. Эта экскурсия понравится всем, кто интересуется ремеслами и процессами создания искусства.

Не упустите шанс заглянуть в завораживающий мир горячего стекла! Узнайте больше об удивительной профессии стеклодува, увидьте, как из бесформенной жидкой массы появляются великолепные изделия — от стеклянных бокалов до дизайнерских люстр.

Март
Апрель
12 марта четверг
10:00
Мастерская художественного стекла Игнатовых Ростов-на-Дону, Волоколамская, 3, корп. 4
от 850 ₽
14 марта суббота
13:00
Мастерская художественного стекла Игнатовых Ростов-на-Дону, Волоколамская, 3, корп. 4
от 850 ₽
19 марта четверг
10:00
Мастерская художественного стекла Игнатовых Ростов-на-Дону, Волоколамская, 3, корп. 4
от 850 ₽
21 марта суббота
13:00
Мастерская художественного стекла Игнатовых Ростов-на-Дону, Волоколамская, 3, корп. 4
от 850 ₽
26 марта четверг
10:00
Мастерская художественного стекла Игнатовых Ростов-на-Дону, Волоколамская, 3, корп. 4
от 850 ₽
28 марта суббота
13:00
Мастерская художественного стекла Игнатовых Ростов-на-Дону, Волоколамская, 3, корп. 4
от 850 ₽
2 апреля четверг
10:00
Мастерская художественного стекла Игнатовых Ростов-на-Дону, Волоколамская, 3, корп. 4
от 850 ₽

