Экскурсия в филармонию
16+
О концерте/спектакле

Экскурсия в филармонии Екатеринбурга

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Свердловской филармонии! Это замечательная возможность погрузиться в мир музыки и искусства, познакомиться с историей одного из самых известных культурных учреждений региона.

История филармонии

Свердловская филармония была основана в 1936 году и с тех пор стала центром музыкальной жизни Урала. Здесь проходят концерты симфонического оркестра, камерные выступления и многие другие мероприятия. Уникальная акустика и атмосферное оформление делают любое выступление незабываемым.

Что вас ждет?

Во время экскурсии вы узнаете интересные факты о звездных исполнителях, которые выступали на данной сцене, и увидите закулисные помещения. Профессиональные экскурсоводы поделятся подробностями о жизни и творчестве композиторов, чья музыка звучит на концертах филармонии.

Это отличная возможность не только узнать больше о филармонии, но и насладиться живым общением с единомышленниками.

Не упустите шанс стать частью увлекательного мира музыки и искусства! Ждем вас на экскурсии!

Октябрь
Ноябрь
25 октября суббота
17:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽
18:30
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽
29 ноября суббота
14:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽
15:30
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽

