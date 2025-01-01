Спектакль Экскурсия в филармонию

Свердловская филармония открывает свои двери для экскурсий

Свердловская филармония запускает уникальный цикл экскурсий, который позволит всем желающим заглянуть за кулисы музыкального искусства. Это отличная возможность для постоянных слушателей, а также для тех, кто ни разу не посещал филармонию, узнать больше о её внутренней жизни.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете:

Подняться по парадной лестнице

Войти в пустой концертный зал

Посетить Репетиционный зал, обычно недоступный для публики

Услышать звуки музыкальных инструментов в процессе подготовки

Оказаться в дирижёрской — «святой святых» филармонии

Побывать на сцене около органа — самого большого музыкального инструмента в мире

Не упустите возможность!

Эти экскурсии — отличный способ узнать больше о том, как создается музыка, и увидеть филармонию с другой стороны. Филармония открывает свои двери, и каждый может стать частью этого захватывающего опыта. Не пропустите шанс стать свидетелем магии закулисной жизни!