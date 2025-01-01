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Киноафиша Экскурсия в филармонию

Спектакль Экскурсия в филармонию

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Свердловская филармония открывает свои двери для экскурсий

Свердловская филармония запускает уникальный цикл экскурсий, который позволит всем желающим заглянуть за кулисы музыкального искусства. Это отличная возможность для постоянных слушателей, а также для тех, кто ни разу не посещал филармонию, узнать больше о её внутренней жизни.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете:

  • Подняться по парадной лестнице
  • Войти в пустой концертный зал
  • Посетить Репетиционный зал, обычно недоступный для публики
  • Услышать звуки музыкальных инструментов в процессе подготовки
  • Оказаться в дирижёрской — «святой святых» филармонии
  • Побывать на сцене около органа — самого большого музыкального инструмента в мире

Не упустите возможность!

Эти экскурсии — отличный способ узнать больше о том, как создается музыка, и увидеть филармонию с другой стороны. Филармония открывает свои двери, и каждый может стать частью этого захватывающего опыта. Не пропустите шанс стать свидетелем магии закулисной жизни!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 сентября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
18:30 от 1000 ₽
Екатеринбург, 14 сентября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
15:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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Любопытный ежик
9 ноября в 10:00 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
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Моноспектакль Экспериментальный Перформанс Музыка
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13 ноября в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
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Музыка Детский Интерактивный
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