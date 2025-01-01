Спектакль Экскурсия в филармонию

Свердловская филармония запускает уникальный цикл экскурсий, который позволит всем желающим заглянуть за кулисы музыкального искусства. Это отличная возможность для постоянных слушателей, а также для тех, кто ни разу не посещал филармонию, узнать больше о её внутренней жизни.
Во время экскурсии вы сможете:
Эти экскурсии — отличный способ узнать больше о том, как создается музыка, и увидеть филармонию с другой стороны. Филармония открывает свои двери, и каждый может стать частью этого захватывающего опыта. Не пропустите шанс стать свидетелем магии закулисной жизни!