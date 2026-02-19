Экскурсия в дом Ученых (Владимирский дворец)
Экскурсия в дом Ученых (Владимирский дворец)

6+
Возраст 6+

О выставке

Экскурсия в один из самых красивых дворцов Санкт-Петербурга

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Санкт-Петербурга — Владимирский дворец, также известный как Дом Учёных. Этот архитектурный шедевр, построенный в 19 веке, по праву считается жемчужиной города.

Владимирский дворец привлекает множество посетителей своей богатой историей и великолепным дизайном. Уникальные залы с фресками, кристальными люстрами и изысканной мебелью создают атмосферу роскоши и элегантности.

Залы и их истории

Во время экскурсии вы сможете увидеть великолепные комнаты, такие как Шардоне, Лазурный и Розовый. Каждая из этих комнат имеет свою уникальную историю и архитектурный стиль, что делает посещение особенно интересным.

Знаменитые личности и события

Гид расскажет много интересного о знаменитых личностях, которые посещали Владимирский дворец, а также о событиях, происходивших в его стенах. Вы сможете узнать, как дворец стал местом встреч творческой и политической элиты Санкт-Петербурга в разные эпохи.

Эта экскурсия станет для вас незабываемым опытом и подарит яркие впечатления о городе и его истории.

После покупки билетов просим вас связаться с организатором по телефону +79111563301.

Май
30 мая суббота
14:40
Дворец Великого князя Владимира Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 1400 ₽

