Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экскурсия «В черном-пречерном спектакле...»
Киноафиша Экскурсия «В черном-пречерном спектакле...»

Спектакль Экскурсия «В черном-пречерном спектакле...»

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Уникальные экскурсии в Ростовском государственном театре кукол

Ростовский государственный театр кукол им. В.С. Былкова приглашает зрителей на уникальные экскурсии, которые раскрывают тайны театрального творчества. Это идеальная возможность узнать, как устроен театр изнутри, познакомиться с различными системами кукол и погрузиться в удивительный мир театра кукол.

Тайны театра кукол

В ходе экскурсии зрители смогут узнать о принципе «чёрного кабинета» в спектаклях театра. Посетители увидят, как с помощью чёрного бархата достигаются удивительные эффекты, а актёры становятся «невидимками». Это захватывающее зрелище не оставит равнодушным никого!

Мастер-класс по кукловождению

Кроме того, в программе предусмотрен небольшой мастер-класс по кукловождению. Участники смогут попробовать себя в роли кукловодов, облачившись в специальные бархатные костюмы. Это не только развлечение, но и возможность научиться основам театрального искусства.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир театра кукол. Участие в экскурсиях и мастер-классе подарит незабываемые впечатления и откроет новые горизонты в понимании театрального искусства. Приходите и откройте для себя мир чудес!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 30 сентября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
16:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Вий, или Три ночи для Хомы
12+
Кукольный
Вий, или Три ночи для Хомы
1 августа в 15:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
Билеты
Раневская. Одинокая насмешница
12+
Комедия Драма
Раневская. Одинокая насмешница
22 сентября в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 1500 ₽
16+
Драма
Фальшивая нота
20 августа в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше