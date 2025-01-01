Спектакль Экскурсия «В черном-пречерном спектакле...»

Уникальные экскурсии в Ростовском государственном театре кукол

Ростовский государственный театр кукол им. В.С. Былкова приглашает зрителей на уникальные экскурсии, которые раскрывают тайны театрального творчества. Это идеальная возможность узнать, как устроен театр изнутри, познакомиться с различными системами кукол и погрузиться в удивительный мир театра кукол.

Тайны театра кукол

В ходе экскурсии зрители смогут узнать о принципе «чёрного кабинета» в спектаклях театра. Посетители увидят, как с помощью чёрного бархата достигаются удивительные эффекты, а актёры становятся «невидимками». Это захватывающее зрелище не оставит равнодушным никого!

Мастер-класс по кукловождению

Кроме того, в программе предусмотрен небольшой мастер-класс по кукловождению. Участники смогут попробовать себя в роли кукловодов, облачившись в специальные бархатные костюмы. Это не только развлечение, но и возможность научиться основам театрального искусства.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир театра кукол. Участие в экскурсиях и мастер-классе подарит незабываемые впечатления и откроет новые горизонты в понимании театрального искусства. Приходите и откройте для себя мир чудес!