Экскурсия «Трамвай 302-БИС. Булгаков и его эпоха»
Билеты от 1600₽
Экскурсия «Трамвай 302-БИС. Булгаков и его эпоха»

12+
Продолжительность 90 минут
О выставке

Экскурсия по Москве в мир Булгакова

Театр имени М.А. Булгакова приглашает вас на увлекательную экскурсию по Москве на уникальном трамвае «302-БиС». Эта экскурсия станет настоящим окном в век Булгакова, знакомя вас с историей столицы и местами, связанными с жизнью и творчеством великого писателя.

Трамвай — машина времени

Каждую неделю на улицах Москвы курсирует единственный в своём роде экскурсионный трамвай «302-БиС». Он перенесет вас в начало XX века — эпоху великих открытий и удивительных судеб, когда жил и творил Михаил Булгаков.

Путешествие по местам Булгакова

Во время поездки экскурсовод расскажет о том, как менялась Москва на протяжении десятилетий. Вы сможете узнать, проходили ли рельсы на Патриарших прудах, где легендарная Аннушка разлила масло, а также о доме Грибоедова и переулке, в котором встретились Мастер и Маргарита.

Заглянем в Булгаковский дом

Экскурсия продолжится в музее «Булгаковский Дом», где вы узнаете больше о жизни и творчестве писателя. Здесь можно познакомиться с Булгаковым как врачом, писателем и драматургом. Узнайте, кто вдохновил его на создание образа Маргариты, и какие знакомые послужили прототипами его персонажей. Также вам расскажут о семейной жизни Мастера.

Место встречи

Начало экскурсии — «Булгаковский Дом», расположенный по адресу: м. Маяковская, ул. Большая Садовая, д.10. Не упустите возможность прикоснуться к истории и узнать больше о жизни великого писателя!

Март
Апрель
15 марта воскресенье
13:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 1600 ₽
19 марта четверг
21 марта суббота
22 марта воскресенье
26 марта четверг
28 марта суббота
29 марта воскресенье
2 апреля четверг
4 апреля суббота
5 апреля воскресенье
9 апреля четверг
11 апреля суббота
12 апреля воскресенье
16 апреля четверг
18 апреля суббота
19 апреля воскресенье
23 апреля четверг
25 апреля суббота
26 апреля воскресенье
30 апреля четверг
Все выставки Москвы
