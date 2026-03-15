Экскурсия по Москве в мир Булгакова

Театр имени М.А. Булгакова приглашает вас на увлекательную экскурсию по Москве на уникальном трамвае «302-БиС». Эта экскурсия станет настоящим окном в век Булгакова, знакомя вас с историей столицы и местами, связанными с жизнью и творчеством великого писателя.

Трамвай — машина времени

Каждую неделю на улицах Москвы курсирует единственный в своём роде экскурсионный трамвай «302-БиС». Он перенесет вас в начало XX века — эпоху великих открытий и удивительных судеб, когда жил и творил Михаил Булгаков.

Путешествие по местам Булгакова

Во время поездки экскурсовод расскажет о том, как менялась Москва на протяжении десятилетий. Вы сможете узнать, проходили ли рельсы на Патриарших прудах, где легендарная Аннушка разлила масло, а также о доме Грибоедова и переулке, в котором встретились Мастер и Маргарита.

Заглянем в Булгаковский дом

Экскурсия продолжится в музее «Булгаковский Дом», где вы узнаете больше о жизни и творчестве писателя. Здесь можно познакомиться с Булгаковым как врачом, писателем и драматургом. Узнайте, кто вдохновил его на создание образа Маргариты, и какие знакомые послужили прототипами его персонажей. Также вам расскажут о семейной жизни Мастера.

Место встречи

Начало экскурсии — «Булгаковский Дом», расположенный по адресу: м. Маяковская, ул. Большая Садовая, д.10. Не упустите возможность прикоснуться к истории и узнать больше о жизни великого писателя!