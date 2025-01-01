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Экскурсия «Технические возможности сцены»
Киноафиша Экскурсия «Технические возможности сцены»

Экскурсия «Технические возможности сцены»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уникальная Экскурсия по закулисью Лакского музыкально-драматического театра им. Капиева

У вас есть уникальная возможность заглянуть за кулисы театра и узнать о его внутреннем устройстве. На экскурсии вы подниметесь на сцену и познакомитесь с техническими возможностями, которые делают театральное искусство таким впечатляющим.

Технические Новшества и Современные Технологии

Вы сможете услышать о новейших технических достижениях, которые помогают актёрам создавать незабываемые выступления. Современные технологии, такие как проекции, звуковые эффекты и освещение, играют ключевую роль в создании атмосферы спектакля.

Экскурсовод: Магомед Гусейнов Магомедов

Экскурсию проведёт исполнительный директор театра Магомед Гусейнов Магомедов. Его опыт и знания позволят вам глубже понять мир театра и его закулисье.

Не Упустите Свою Возможность

Это не просто экскурсия — это шанс прикоснуться к волшебству театрального закулисья и увидеть то, что обычно скрыто от глаз зрителей. Не упустите возможность узнать больше о театре, который вас манит!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 29 сентября
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева Махачкала, Расула Гамзатова, 38
17:00 от 50 ₽

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