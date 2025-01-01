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Экскурсия «Театральный костюм»
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Спектакль Экскурсия «Театральный костюм»

Постановка
НОВАТ 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экскурсия «Театральный костюм» в НОВАТе

Приглашаем всех ценителей театрального искусства на уникальную экскурсию «Театральный костюм», которая пройдет в Новосибирском Опере и Балете (НОВАТ). Это событие позволит вам глубже понять один из ключевых элементов театрального оформления - костюм.

История и технологии театрального костюма

Во время экскурсии вы узнаете об истории театрального костюма, а также о технологиях его создания. Особое внимание будет уделено балетной пачке, которую зрители всегда воспринимают с особым интересом. Специалисты расскажут о различных материалах и техниках декорирования, используемых в этом искусстве.

Погружение в мир театра

Гостям экскурсии предстоит посетить музей театра, где будут выставлены костюмы из спектаклей прошлых лет. Это уникальная возможность увидеть, как менялся стиль и подход к созданию театральных образов с течением времени.

Секреты мастерства

Вы также сможете заглянуть в пошивочный цех, где мастера театра трудятся над созданием костюмов. Здесь вы узнаете профессиональные секреты и тонкости работы, которые остаются за кулисами театра.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия в мир театрального искусства! Экскурсия подарит вам новые знания и вдохновение для посещения будущих спектаклей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 11 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
14:00
Новосибирск, 25 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
14:00

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