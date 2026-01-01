Экскурсия по театральному миру в Новосибирском музыкальном театре

Новосибирский музыкальный театр приглашает всех желающих познакомиться с уникальным миром театра. В рамках экскурсии гости смогут посетить театральный зал, сцену, служебные помещения, гримерки и даже производственные цеха театра.

В модульном здании, расположенном на территории театра, трудятся декораторы, бутафоры, портные и сапожники. Каждый из них играет важную роль в создании мюзиклов и оперетт, и именно здесь зрители смогут увидеть, как рождаются костюмы и декорации.

Знакомство с театральными мастерами

Уникальные специалисты, создающие костюмы, декорации и реквизит, поделятся своими знаниями и расскажут о театральных технологиях. Гостям покажут эскизы и готовые костюмы, что позволит увидеть закулисную сторону театрального искусства.

Почему стоит посетить экскурсию?

Это мероприятие станет настоящим открытием для любителей театра, музыки и искусства. Вы насладитесь удивительной атмосферой и увидите, как создаются театральные шедевры, что сделает этот опыт поистине незабываемым.