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Экскурсия театральных впечатлений
Киноафиша Экскурсия театральных впечатлений

Экскурсия театральных впечатлений

12+
Возраст 12+

О выставке

Экскурсия по театральному миру в Новосибирском музыкальном театре

Новосибирский музыкальный театр приглашает всех желающих познакомиться с уникальным миром театра. В рамках экскурсии гости смогут посетить театральный зал, сцену, служебные помещения, гримерки и даже производственные цеха театра.

В модульном здании, расположенном на территории театра, трудятся декораторы, бутафоры, портные и сапожники. Каждый из них играет важную роль в создании мюзиклов и оперетт, и именно здесь зрители смогут увидеть, как рождаются костюмы и декорации.

Знакомство с театральными мастерами

Уникальные специалисты, создающие костюмы, декорации и реквизит, поделятся своими знаниями и расскажут о театральных технологиях. Гостям покажут эскизы и готовые костюмы, что позволит увидеть закулисную сторону театрального искусства.

Почему стоит посетить экскурсию?

Это мероприятие станет настоящим открытием для любителей театра, музыки и искусства. Вы насладитесь удивительной атмосферой и увидите, как создаются театральные шедевры, что сделает этот опыт поистине незабываемым.

Фотографии

Экскурсия театральных впечатлений Экскурсия театральных впечатлений Экскурсия театральных впечатлений Экскурсия театральных впечатлений Экскурсия театральных впечатлений Экскурсия театральных впечатлений Экскурсия театральных впечатлений Экскурсия театральных впечатлений
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