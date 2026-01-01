Оповещения от Киноафиши
О выставке

Экскурсия в театре кукол: история и традиции кукольного искусства

В Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова состоится уникальная экскурсия, посвящённая театральным куклам и традициям кукольного искусства стран БРИКС и других государств. Это отличная возможность для зрителей познакомиться с культурным наследием и особенностями кукол разных континентов.

Особенности экскурсии

Участники смогут увидеть уникальные экспонаты из коллекции театра, а также узнать о методах управления куклами и истории их создания. Экскурсия будет вести заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Чернов и актёр Егор Чудинов, оба из спектаклей «Му-му» и «Роберт Рождественский». Они поделятся с зрителями своими знаниями и опытом в области кукольного искусства.

Кому будет интересно

Данная экскурсия станет настоящим открытием для тех, кто увлекается мировым кукольным искусством. Погружение в разнообразие традиций и техник управления куклами наверняка оставит у посетителей яркие впечатления и новые знания о театре кукол.

Март
Апрель
6 марта пятница
18:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
25 марта среда
18:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
4 апреля суббота
17:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
9 апреля четверг
18:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
16 апреля четверг
18:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
23 апреля четверг
18:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
30 апреля четверг
18:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3

