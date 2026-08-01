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Экскурсия Тайны «Лебединого озера»
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Киноафиша Экскурсия Тайны «Лебединого озера»

Экскурсия Тайны «Лебединого озера»

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О выставке

Экскурсия для детей среднего школьного возраста в Музее Чайковского в Москве

Приглашаем юных зрителей на увлекательную экскурсию в Музей Чайковского в Москве, посвященную знаменитому балету «Лебединое озеро». Этот спектакль на протяжении многих лет captivates зрителей своей захватывающей историей о любви, верности и коварстве.

Загадочный мир Чайковского

Во время экскурсии участники смогут узнать много нового о жизни и творчестве Петра Ильича Чайковского. Пройдя по залам, где композитор проводил свои дни в XIX веке, дети откроют для себя тайны, которые скрываются за созданием одного из самых известных балетов.

Бал принцесс

На экскурсии юные гости смогут попробовать угадать, из каких стран прибыли прекрасные принцессы на бал. Это не только увлекательно, но и развивает внимательность и любознательность.

Творческий мастер-класс

В завершение экскурсии всем желающим будет предложено создать собственный подарок — маленькую балерину. Такой мастер-класс поможет развить творческие способности и обеспечит позитивное настроение.

Экскурсия «Тайны Лебединого озера» отлично подходит для детей среднего школьного возраста и станет незабываемым опытом. Ждем вас в нашем музее!

Купить билет на выставка Экскурсия Тайны «Лебединого озера»

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Август
Сентябрь
20 августа четверг
18:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
27 августа четверг
18:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
3 сентября четверг
18:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
10 сентября четверг
18:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
17 сентября четверг
18:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
24 сентября четверг
18:30
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54

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