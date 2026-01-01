Экскурсия в историческом здании театра «Современник»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас стать участником обзорной экскурсии выходного дня в необычном формате: Современник. В объективе времени. Это увлекательное и познавательное событие проходит в историческом здании театра на Чистых прудах.
Что вас ожидает на экскурсии?
- Вы узнаете о тайнах и легендах Чистых прудов — культурного центра Москвы.
- Познакомитесь с историей здания театра «Современник», который раньше был кинотеатром «Колизей».
- Увидите фрагменты фильмов разных лет, входившие в репертуар известного московского электротеатра.
- У вас будет уникальная возможность увидеть загадочный артефакт — фрагмент стены Белого города.
- Узнаете, как «Современник» связан с именами Сергея Эйзенштейна и Максима Горького.
- Слушайте удивительные истории из жизни театра в ярком museum-like пространстве.
- Кроме того, мы пригласим вас на чаепитие в буфете театра.
Старт экскурсии
Сбор группы пройдет в кассовом зале Основной сцены «Современника». Это отличная возможность не только узнать много нового, но и насладиться атмосферой театра.