Экскурсия в историческом здании театра «Современник»

Дорогие друзья!

Приглашаем вас стать участником обзорной экскурсии выходного дня в необычном формате: Современник. В объективе времени. Это увлекательное и познавательное событие проходит в историческом здании театра на Чистых прудах.

Что вас ожидает на экскурсии?

Вы узнаете о тайнах и легендах Чистых прудов — культурного центра Москвы.

Познакомитесь с историей здания театра «Современник», который раньше был кинотеатром «Колизей».

Увидите фрагменты фильмов разных лет, входившие в репертуар известного московского электротеатра.

У вас будет уникальная возможность увидеть загадочный артефакт — фрагмент стены Белого города.

Узнаете, как «Современник» связан с именами Сергея Эйзенштейна и Максима Горького.

Слушайте удивительные истории из жизни театра в ярком museum-like пространстве.

Кроме того, мы пригласим вас на чаепитие в буфете театра.

Старт экскурсии

Сбор группы пройдет в кассовом зале Основной сцены «Современника». Это отличная возможность не только узнать много нового, но и насладиться атмосферой театра.