Экскурсия «Современник. Путешествие во времени»
Билеты от 2500₽
Экскурсия «Современник. Путешествие во времени»

Экскурсия «Современник. Путешествие во времени»

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О выставке

Экскурсия в историческом здании театра «Современник»

Дорогие друзья!

Приглашаем вас стать участником обзорной экскурсии выходного дня в необычном формате: Современник. В объективе времени. Это увлекательное и познавательное событие проходит в историческом здании театра на Чистых прудах.

Что вас ожидает на экскурсии?

  • Вы узнаете о тайнах и легендах Чистых прудов — культурного центра Москвы.
  • Познакомитесь с историей здания театра «Современник», который раньше был кинотеатром «Колизей».
  • Увидите фрагменты фильмов разных лет, входившие в репертуар известного московского электротеатра.
  • У вас будет уникальная возможность увидеть загадочный артефакт — фрагмент стены Белого города.
  • Узнаете, как «Современник» связан с именами Сергея Эйзенштейна и Максима Горького.
  • Слушайте удивительные истории из жизни театра в ярком museum-like пространстве.
  • Кроме того, мы пригласим вас на чаепитие в буфете театра.

Старт экскурсии

Сбор группы пройдет в кассовом зале Основной сцены «Современника». Это отличная возможность не только узнать много нового, но и насладиться атмосферой театра.

 

Март
Апрель
21 марта суббота
12:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2500 ₽
28 марта суббота
12:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2500 ₽
11 апреля суббота
12:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2500 ₽
18 апреля суббота
12:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2500 ₽
25 апреля суббота
12:00
Современник. Основная сцена Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
от 2500 ₽

Фотографии

Экскурсия «Современник. Путешествие во времени»

