Стендап-экскурсия по Нижнему Новгороду

Нижний Новгород предлагает уникальную возможность стать частью стендап-экскурсии — нового формата, который стремительно завоевывает популярность в крупных городах России. Эта экскурсия сочетает юмор и исторические факты, позволяя зрителям по-новому взглянуть на знакомые места.

На стендап-экскурсии вы сможете узнать о тайнах исторических зданий и необычных фактах о городе. Это станет интересным опытом как для гостей, так и для местных жителей, которые желают глубже понять историю и культуру своего родного города.

Что вас ждёт?

Как попасть в самый красивый банк России? Кто был замурован в бетонном коллекторе? Почему на некоторые усадьбы не вешают именные таблички? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в ходе экскурсии. Такой формат времяпрепровождения гарантирует, что вам будет не только весело, но и познавательно.

Где и когда?

Встреча состоится по адресу: ул. Большая Покровская, 39а, на скамейке. Рекомендуем одеться удобно и не забыть взять зонтик в случае ненастной погоды.

Маршрут экскурсии проходит по улицам Грузинская, Покровская, Октябрьская, Почаинская и Рождественская. Не упустите шанс открыть для себя Нижний Новгород с новой стороны!