Экскурсия-сказка для детей в Ельцин-центре

Если ваши дети еще ни разу не были в музее и им только предстоит открыть удивительный мир прошлого, то экскурсия-сказка «Кто живёт в музее?» — это именно то, что им нужно. Во время увлекательного путешествия по залам ребята узнают, что такое «экспонат», «витрина» и «экскурсия», а также научатся правильному поведению в музее.

Путешествие с героями

Вместе с музейным педагогом и сказочными героями дети отправятся в захватывающее приключение. В финале мероприятия они смогут поиграть в настольную игру и даже научатся проводить собственные экскурсии. Мы сделаем все возможное, чтобы ваши дети полюбили музей и приходили сюда за новыми знаниями и открытиями.

Дата и время

Экскурсия пройдет:

26 февраля в 12:00

25 марта в 15:00

Возрастные ограничения

Экскурсия предназначена для детей от 4 до 7 лет.

Контактная информация

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