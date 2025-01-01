Если ваши дети еще ни разу не были в музее и им только предстоит открыть удивительный мир прошлого, то экскурсия-сказка «Кто живёт в музее?» — это именно то, что им нужно. Во время увлекательного путешествия по залам ребята узнают, что такое «экспонат», «витрина» и «экскурсия», а также научатся правильному поведению в музее.
Вместе с музейным педагогом и сказочными героями дети отправятся в захватывающее приключение. В финале мероприятия они смогут поиграть в настольную игру и даже научатся проводить собственные экскурсии. Мы сделаем все возможное, чтобы ваши дети полюбили музей и приходили сюда за новыми знаниями и открытиями.
Экскурсия пройдет:
Экскурсия предназначена для детей от 4 до 7 лет.
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