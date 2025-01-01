Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экскурсия-сказка. Кто живет в Музее?
Киноафиша Экскурсия-сказка. Кто живет в Музее?

Экскурсия-сказка. Кто живет в Музее?

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Экскурсия-сказка для детей в Ельцин-центре

Если ваши дети еще ни разу не были в музее и им только предстоит открыть удивительный мир прошлого, то экскурсия-сказка «Кто живёт в музее?» — это именно то, что им нужно. Во время увлекательного путешествия по залам ребята узнают, что такое «экспонат», «витрина» и «экскурсия», а также научатся правильному поведению в музее.

Путешествие с героями

Вместе с музейным педагогом и сказочными героями дети отправятся в захватывающее приключение. В финале мероприятия они смогут поиграть в настольную игру и даже научатся проводить собственные экскурсии. Мы сделаем все возможное, чтобы ваши дети полюбили музей и приходили сюда за новыми знаниями и открытиями.

Дата и время

Экскурсия пройдет:

  • 26 февраля в 12:00
  • 25 марта в 15:00

Возрастные ограничения

Экскурсия предназначена для детей от 4 до 7 лет.

Контактная информация

Задать интересующие вопросы можно по телефонам:

  • +7 (343) 312–43–43
  • +7 (909) 005-53-35

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

Музейный квест «Путешествие из Свердловска в Екатеринбург»
6+
Интерактивный
Музейный квест «Путешествие из Свердловска в Екатеринбург»
16 августа в 14:30 Ельцин Центр
от 300 ₽
Посещение Музея
0+
Исторические выставки
Посещение Музея
31 июля в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
23 августа в 19:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше