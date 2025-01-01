Меню
Экскурсия «Серов. Взгляд художника»
12+
Экскурсия «Серов. Взгляд художника» в Новосибирском художественном музее

Окунитесь в мир творчества выдающегося русского живописца Валентина Серова на авторской экскурсии, которую проведёт художник и дизайнер-архитектор выставки Константин Прусов. Эта уникальная возможность позволит вам познакомиться с глубокими нюансами и тонкостями изобразительного искусства, раскрывая новые грани произведений Серова.

Выставка «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения»

Выставка приурочена к 160-летию со дня рождения одного из самых выдающихся художников России. Валентин Серов стал выдающимся представителем русского реализма, прославившимся своими портретами, жанровыми и пейзажными картинами. У зрителей есть возможность увидеть его работы в контексте, который придаст им новое значение.

Профессиональный подход Константина Прусова обеспечит увлекательный и глубокий анализ полотен Серова. Экскурсия подходит как для ценителей искусства, так и для тех, кто только начинает знакомиться с творчеством великого художника.

Не упустите шанс увидеть выставку и насладиться погружением в мир таланта Валентина Серова!

Купить билет на выставка

В других городах

Новосибирск, 16 августа
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
18:00
Новосибирск, 23 августа
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
18:00
Новосибирск, 30 августа
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
18:00

