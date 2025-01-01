Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экскурсия «Серов. Страницы жизни и творчества»
Киноафиша Экскурсия «Серов. Страницы жизни и творчества»

Экскурсия «Серов. Страницы жизни и творчества»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экскурсия в Новосибирском художественном музее

Откройте для себя мир Серова

Приглашаем вас на тематическую экскурсию, посвященную жизни и творчеству замечательного русского художника Валентина Серова. Экскурсию проведет научный сотрудник Новосибирского художественного музея, С. К. Жукова.

Что вас ждет?

Во время экскурсии вы узнаете о самых значимых работах Серова, его влиянии на современное искусство и биографических фактах, которые формировали его уникальный стиль. Вы сможете увидеть известные полотна и узнать о контексте их создания.

Интересные факты

  • Серов был не только художником, но и театральным декоратором, что значительно повлияло на его живопись.
  • Его портреты отличаются особой глубиной и эмоциональностью, что сделало его одним из самых востребованных художников своего времени.

Почему стоит посетить?

Экскурсия предоставляет уникальную возможность получить новые знания об искусстве и вдохновиться творчеством одного из выдающихся мастеров. Это отличный способ провести время с пользой и расширить свой кругозор.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу искусства и узнать больше о Валентине Серове!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 20 сентября
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
14:00 от 650 ₽

В ближайшие дни

Летопись истории Сибирского воинства
0+
Исторические выставки
Летопись истории Сибирского воинства
22 октября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
12+
Экскурсия
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
29 августа в 18:00 Новосибирский художественный музей
от 650 ₽
Рюриковичи
0+
Исторические выставки Интерактивный
Рюриковичи
14 ноября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше