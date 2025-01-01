Тематическая экскурсия в рамках выставки «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения» в Новосибирском художественном музее

Приглашаем вас на уникальную тематическую экскурсию, которая состоит из лекционной части и знакомства с подлинными произведениями Валентина Серова в рамках выставки «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения». Это отличный шанс погрузиться в мир одного из самых ярких художников России.

О портретном творчестве Серова

На экскурсии вы сможете окунуться в удивительный мир портретного творчества Серова. Узнайте о знаменитых моделях мастера, каждой из которых была присуща своя неповторимая история. Мы расскажем, как менялась художественная манера Серова на протяжении его карьеры.

Научный подход

Программа экскурсии сопровождается рассказами научного сотрудника Новосибирского художественного музея, Ю. И. Карновича. Его профессиональный подход и глубокие знания о жизни и творчестве Серова сделают ваше время на экскурсии по-настоящему увлекательным.

Информация для зрителей

Не упустите возможность узнать больше о Валентине Серове и его вкладе в искусство. Экскурсия пройдет в комфортной атмосфере, а также подарит вам возможность увидеть оригинальные работы художника. Не забудьте зарегистрироваться заранее, чтобы гарантировать себе место!