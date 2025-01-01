Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экскурсия «Серов. Натурщики и модели»
Киноафиша Экскурсия «Серов. Натурщики и модели»

Экскурсия «Серов. Натурщики и модели»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Тематическая экскурсия в рамках выставки «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения» в Новосибирском художественном музее

Приглашаем вас на уникальную тематическую экскурсию, которая состоит из лекционной части и знакомства с подлинными произведениями Валентина Серова в рамках выставки «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения». Это отличный шанс погрузиться в мир одного из самых ярких художников России.

О портретном творчестве Серова

На экскурсии вы сможете окунуться в удивительный мир портретного творчества Серова. Узнайте о знаменитых моделях мастера, каждой из которых была присуща своя неповторимая история. Мы расскажем, как менялась художественная манера Серова на протяжении его карьеры.

Научный подход

Программа экскурсии сопровождается рассказами научного сотрудника Новосибирского художественного музея, Ю. И. Карновича. Его профессиональный подход и глубокие знания о жизни и творчестве Серова сделают ваше время на экскурсии по-настоящему увлекательным.

Информация для зрителей

Не упустите возможность узнать больше о Валентине Серове и его вкладе в искусство. Экскурсия пройдет в комфортной атмосфере, а также подарит вам возможность увидеть оригинальные работы художника. Не забудьте зарегистрироваться заранее, чтобы гарантировать себе место!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 августа
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
14:00 от 650 ₽
Новосибирск, 4 октября
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
14:00 от 650 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия «Шлюзование»
16+
Экскурсия
Экскурсия «Шлюзование»
20 августа в 10:00 Теплоход «Новосибирск»
от 3350 ₽
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
12+
Экскурсия
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
19 августа в 18:00 Новосибирский художественный музей
от 650 ₽
Шесть мостов
0+
Экскурсия
Шесть мостов
6 сентября в 17:30 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше