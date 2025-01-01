Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экскурсия «Серов. Места, любимые художником»
Киноафиша Экскурсия «Серов. Места, любимые художником»

Экскурсия «Серов. Места, любимые художником»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экскурсия по выставке «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения»

Приглашаем вас на уникальную экскурсию в Новосибирском художественном музее, в рамках выставки «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения». На мероприятии вы сможете узнать о тех местах, где великий художник черпал вдохновение и отдыхал душой.

Путешествия и жизнь Серова

Валентин Серов, с раннего возраста проявлявший художественные способности, много путешествовал по миру. Он жил в Германии и Франции, учился в Санкт-Петербурге, а затем осел в Москве. Работы художника отмечены яркими впечатлениями от его поездок по Италии и удивительными пейзажами Греции, что значительно повлияло на творчество мастера.

Лектор экскурсии

Программу экскурсии ведёт О. Г. Куржукова, начальник научно-просветительского отдела НГХМ. Её глубокие знания о жизни и творчестве Серова обогатят ваше восприятие его искусство.

Не упустите возможность погрузиться в мир Валентина Серова и открыть для себя новые грани его творчества!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 6 сентября
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
14:00 от 650 ₽

В ближайшие дни

Россия — моя история. 1945–2022
12+
Исторические выставки
Россия — моя история. 1945–2022
21 сентября в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Экскурсия «Шлюзование»
16+
Экскурсия
Экскурсия «Шлюзование»
27 августа в 10:00 Теплоход «Новосибирск»
от 3350 ₽
Экскурсия по Новосибирскому театру кукол
6+
Экскурсия
Экскурсия по Новосибирскому театру кукол
2 сентября в 18:30 Новосибирский театр кукол
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше