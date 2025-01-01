Экскурсия по выставке «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения»

Приглашаем вас на уникальную экскурсию в Новосибирском художественном музее, в рамках выставки «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения». На мероприятии вы сможете узнать о тех местах, где великий художник черпал вдохновение и отдыхал душой.

Путешествия и жизнь Серова

Валентин Серов, с раннего возраста проявлявший художественные способности, много путешествовал по миру. Он жил в Германии и Франции, учился в Санкт-Петербурге, а затем осел в Москве. Работы художника отмечены яркими впечатлениями от его поездок по Италии и удивительными пейзажами Греции, что значительно повлияло на творчество мастера.

Лектор экскурсии

Программу экскурсии ведёт О. Г. Куржукова, начальник научно-просветительского отдела НГХМ. Её глубокие знания о жизни и творчестве Серова обогатят ваше восприятие его искусство.

Не упустите возможность погрузиться в мир Валентина Серова и открыть для себя новые грани его творчества!