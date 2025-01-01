Экскурсия в Новосибирском художественном музее: «Серов. Друзья и единомышленники»

Приглашаем вас на уникальную тематическую экскурсию, которая пройдет в Новосибирском художественном музее и будет посвящена жизни и творчеству выдающегося русского художника Валентина Серова. Экскурсия организована научным сотрудником НГХМ А. А. Левенковой.

Что вас ждет?

На экскурсии вы узнаете о творческом пути Серова, его влиянии на современное искусство и взаимоотношениях с другими художниками того времени. Особое внимание будет уделено дружеским связям и единомышленникам Серова, которые сыграли важную роль в его художественном становлении.

Интересные факты

Валентин Серов считается одним из основоположников русского импрессионизма.

Его картины, такие как «Девочка с персиками», стали знаковыми не только для русского, но и для мирового искусства.

Серов активно сотрудничал с другими известными художниками и стал частью художественных объединений, таких как «Мир искусства».

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу конца XIX — начала XX века, открыть для себя новые грани творчества одного из самых ярких мастеров русского искусства.

Мы ждем вас на экскурсии в Новосибирском художественном музее!