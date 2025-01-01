Приглашаем вас на уникальную тематическую экскурсию, которая пройдет в Новосибирском художественном музее и будет посвящена жизни и творчеству выдающегося русского художника Валентина Серова. Экскурсия организована научным сотрудником НГХМ А. А. Левенковой.
На экскурсии вы узнаете о творческом пути Серова, его влиянии на современное искусство и взаимоотношениях с другими художниками того времени. Особое внимание будет уделено дружеским связям и единомышленникам Серова, которые сыграли важную роль в его художественном становлении.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу конца XIX — начала XX века, открыть для себя новые грани творчества одного из самых ярких мастеров русского искусства.
Мы ждем вас на экскурсии в Новосибирском художественном музее!