Экскурсия «Серов. Друзья и единомышленники»
12+
О концерте/спектакле

Экскурсия в Новосибирском художественном музее: «Серов. Друзья и единомышленники»

Приглашаем вас на уникальную тематическую экскурсию, которая пройдет в Новосибирском художественном музее и будет посвящена жизни и творчеству выдающегося русского художника Валентина Серова. Экскурсия организована научным сотрудником НГХМ А. А. Левенковой.

Что вас ждет?

На экскурсии вы узнаете о творческом пути Серова, его влиянии на современное искусство и взаимоотношениях с другими художниками того времени. Особое внимание будет уделено дружеским связям и единомышленникам Серова, которые сыграли важную роль в его художественном становлении.

Интересные факты

  • Валентин Серов считается одним из основоположников русского импрессионизма.
  • Его картины, такие как «Девочка с персиками», стали знаковыми не только для русского, но и для мирового искусства.
  • Серов активно сотрудничал с другими известными художниками и стал частью художественных объединений, таких как «Мир искусства».

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу конца XIX — начала XX века, открыть для себя новые грани творчества одного из самых ярких мастеров русского искусства.

Мы ждем вас на экскурсии в Новосибирском художественном музее!

Расписание

Новосибирск, 27 сентября
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
14:00 от 650 ₽

